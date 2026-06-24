Nuevo León refuerza apoyo a mujeres con Centro Violeta en Monterrey.

Mujeres de Nuevo León cuentan ahora con un nuevo espacio seguro y gratuito para recibir apoyo integral frente a la violencia de género. El Centro Violeta número 34, inaugurado en el Cuartel de Fuerza Civil en Monterrey, concentra servicios esenciales para quienes buscan ayuda y protección.

Este nuevo centro ofrece atención social, psicológica y legal, con personal capacitado para evitar la revictimización. La iniciativa busca asegurar que ninguna mujer se sienta sola al enfrentar situaciones de violencia, brindando herramientas y acompañamiento profesional sin costo alguno.

Nuevo León busca ser el primer lugar nacional en atención a víctimas de violencia

La apertura de estas oficinas, ubicadas en los pisos 2 y 7 del Cuartel de Fuerza Civil, es un paso más para consolidar a Nuevo León como el primer lugar nacional en atención a víctimas de violencia y en la reducción de estos delitos. El Gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, encabezaron la inauguración.

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“Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León”, afirmó el Gobernador García Sepúlveda, destacando el compromiso de su administración con la seguridad y el bienestar de las mujeres. Esta frase, que se ha convertido en un lema, subraya la prioridad que el gobierno estatal otorga a esta problemática.

Desde la creación de la Secretaría de las Mujeres, que antes era una dirección menor, el estado ha reportado una reducción de más del 92% en delitos de violencia contra la mujer y feminicidios. Estos resultados, según las autoridades, posicionan a Nuevo León como referente en el país en la lucha contra la violencia de género.

Mariana Rodríguez Cantú enfatizó la importancia de que más mujeres conozcan estos espacios y sepan que la atención es gratuita y profesional. "Ojalá que más mujeres conozcan este espacio, que sepan que la atención que se brinda aquí es de forma gratuita, es con personal capacitado para evitar la revictimización“, señaló.

Un nuevo espacio de resguardo metropolitano concentra esfuerzos institucionales para erradicar las agresiones por motivos de género en la entidad. ı Foto: Especial.

Hay una ludoteca para menores y módulos de atención

El Centro Violeta del piso 2 cuenta con coordinación, una ludoteca para menores, y módulos de atención de trabajo social, psicológica y legal. Por su parte, el piso 7 alberga la recepción, las direcciones de Atención Integral y de Seguimiento Operativo y Corresponsabilidad Social, así como módulos de atención psicológica y un espacio dedicado a masculinidades.

Graciela Buchanan, Secretaria de las Mujeres, detalló que este es el Centro Violeta número 34 en la entidad, lo que demuestra la voluntad política de crear una red de apoyo robusta. La Secretaría también opera las Líneas de Orientación 070 para brindar asistencia continua.

A cuatro años y medio de gobierno, la administración estatal asegura estar resolviendo problemas históricos en Nuevo León, incluyendo la seguridad, la movilidad y, de manera destacada, la violencia contra la mujer. La inversión en estos centros y en la Secretaría de las Mujeres refleja un enfoque integral para garantizar un entorno más seguro para todas.

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JVR