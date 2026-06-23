Día de la Mujer Ingeniera: ¿por qué se conmemora el 23 de junio?

Te contamos por qué se conmemora el Día de la Mujer en la Ingeniería el 23 de junio.

Este 23 de junio se celebra el Día de la Mujer Ingeniera, o Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una fecha que busca enfatizar la importancia de la presencia femenina en empleos y roles que, hasta hace no muchos años, estaban relegados a los hombres.

La fecha conmemora la apertura global a que las mujeres incursionen en estos campos, aunque también busca concientizar sobre los techos de cristal que aún existen, y las pocas oportunidades brindadas para que más niñas, jóvenes y adultas busquen hacer una carrera en estos rubros.

Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería se conmemora el 23 de junio. ı Foto: Adobe Stock

Que el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería se conmemore el 23 de junio no es casualidad: está relacionado con un episodio en la historia que dejó un gran impacto en la sociedad, pero también en el rol femenino dentro de la misma.

¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer en la Ingeniería el 23 de junio?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció, en 2016, al 23 de junio como el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Pero, para llegar ahí, se tuvo que atravesar un largo camino.

Su origen se remonta a la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), uno de los episodios históricos más grandes, cruentos y significativos de la historia internacional contemporánea.

Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería se conmemora el 23 de junio. ı Foto: Adobe Stock

Durante este episodio, que enfrentó militarmente a las grandes potencias globales de ese momento, las mujeres en los países en guerra asumieron roles cruciales en la ingeniería y la manufactura, ante la ausencia de los hombres, quienes se encontraban en el campo de guerra.

Cuando la guerra terminó, en 1918, los gobiernos y sindicatos exigieron que las mujeres regresaran a sus tareas domésticas habituales, de forma que permitieran a los soldados que volvían del frente de batalla regresar a sus empleos.

Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería se conmemora el 23 de junio. ı Foto: Adobe Stock

No obstante, esas órdenes se encontraron con una fuerte resistencia por parte de algunos colectivos en favor de los derechos de las mujeres, quienes consideraban injusto que una puerta abierta para las mujeres en la ingeniería se cerrara nuevamente de golpe.

Fue así que, el 23 de junio de 1919, se fundó la Women’s Engineering Society (WES), una sociedad civil que tuvo como objetivo proteger y promover el derecho de las mujeres a estudiar y ejercer la ingeniería.

Aspecto del sitio web de la WES. ı Foto: Captura de pantalla

Casi un siglo después, el 23 de junio de 2014, la WES decidió lanzar el Día de la Mujer en la Ingeniería en el Reino Unido para celebrar su 95 aniversario. El propósito era poner el foco sobre la enorme brecha de género que persistía en el sector y celebrar los logros de las ingenieras contemporáneas.

La iniciativa cobró tanta fuerza a nivel global que en 2016 recibió el patrocinio de la Unesco.

Debido al gran interés internacional, a partir del 23 de junio de 2017 la conmemoración se convirtió oficialmente en el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, después de lo cual se extendió a decenas de países en América Latina y el resto del mundo.

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