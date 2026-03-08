‘Sigamos construyendo un México donde ninguna mujer tenga límites’, pide Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las mexicanas seguir construyendo un país en donde una mujer no tenga límites, donde no se tenga que demostrar dos veces la capacidad para ocupar un lugar que merece, y donde el respeto y la no discriminación se hagan costumbre.

“Sigamos avanzando juntas, sigamos construyendo un México donde ninguna mujer tenga límites. Un México donde la igualdad sea una realidad cotidiana, un México donde la historia, el talento y la vocación de cada mujer encuentren siempre un espacio para florecer”, dijo la mandataria federal en un evento con las Fuerzas Armadas en Campo Marte.

Además, indicó que el país necesita seguir con el compromiso de seguir construyendo instituciones más justas. más incluyentes y libres de discriminación y violencia contra la mujer.

Al reconocer la labor de las mujeres en las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum aseguró que dicho acto es un compromiso de que “ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece donde el respeto y la no discriminación se hagan costumbre”.

“Porque la igualdad no es un favor, es un derecho y cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos, todo el país se fortalece”, agregó la Presidenta de México.

En ese sentido dijo que la igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte, pues se abren espacios que pueden ser ocupados por las mujeres.

“Hoy muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de protección civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas. Y esas niñas entienden algo muy simbólico. Ellas también pueden hacerlo. Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser. Pueden ser científicas, pueden ser ingenieras, pueden ser maestras, pueden ser presidentas y también pueden servir en las Fuerzas Armadas de México”, concluyó.

JVR