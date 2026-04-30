México y Unión Europea alistan reunión en CDMX

México y la Unión Europea celebrarán el próximo 22 de mayo en la capital mexicana su octava cumbre bilateral, con el objetivo de avanzar en prioridades conjuntas como el comercio, la inversión, el clima y el medio ambiente, entre otros aspectos.

La cumbre, se informó este jueves, tendrá lugar en un momento decisivo en la relación bilateral, que consolidará una nueva etapa en la asociación estratégica entre México y la Unión Europea, según se lee en un comunicado conjunto firmado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el derecho internacional, nos une a Europa y a México a ambos lados del océano”, afirmó António Costa en una publicación en redes sociales.

La Unión Europea estará representada por António Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes mantendrán una agenda de trabajo desde el 21 de mayo, con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación (Acuerdo Global Modernizado) entre México y el bloque comunitario como uno de los principales eventos.

También se espera la rubrica del Acuerdo Provisional sobre Comercio “una vez concluyan los procedimientos internos pertinentes en la Unión Europea”.

🇪🇺🤝🇲🇽 Tras mi conversación telefónica con @ClaudiaShein, me complace anunciar que la próxima cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en Ciudad de México.



Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el… — António Costa (@eucopresident) April 30, 2026

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FGR