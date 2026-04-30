‘Queremos que las niñas y niños sean felices’: presidenta Claudia Sheinbaum

En el Día de la Niña y el Niño

En el Día de la Niña y el Niño, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este jueves 30 de abril inicia la entrega de las tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” en beneficio de estudiantes de escuelas primarias públicas, que consta de 2 mil 500 pesos que serán depositados en agosto, para que puedan las familias tener todo lo necesario para entrar a la escuela.

“Nosotros queremos que las niñas y los niños sean felices. Y para ello el gobierno tiene que garantizarle los derechos, porque las niñas y los niños tienen derechos especiales. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derechos, pero particularmente las niñas y los niños tienen derechos. El cumplimiento de esos derechos garantiza su felicidad. Entonces, nosotros queremos que todas y todos sean felices”.

“¿Qué significan esos derechos? Una vida segura, libre de violencia. Acceso a la educación. Acceso a la salud. Acceso al espacio de juego. Acceso a un espacio donde puedan, así como estudiar, desarrollarse libremente. Garantizar su seguridad también, en el espacio privado, si es que hay un ambiente de violencia. Y sobre todo, decirles que lo que queremos es que sean felices, que tengan acceso a todo, incluido el cumplimiento de sus sueños”, detalló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo explicó que el Gobierno de México implementa programas, fortalece la infraestructura y realiza acciones en beneficio de 20.2 millones de niñas y niños inscritos en 203 mil 600 escuelas públicas, como:

En 2026, 15.2 millones de estudiantes de primaria y secundaria reciben la Beca “Rita Cetina”, de ellos 9.9 millones corresponden a la modalidad de Apoyo para Uniformes y Útiles, y 5.3 millones a la Beca Universal de secundaria

Con la estrategia Vive saludable, vive feliz, se ha valorado la salud de 10.4 millones de estudiantes en 80.7 mil escuelas. De ellos, 4.7 millones de niñas y niños fueron atendidos en clínicas, se otorgaron 89 mil lentes gratuitos y 2 millones más ya se tienen listos para su entrega.

En el ciclo escolar 2025-2026 hay 20.2 millones de niñas y niños inscritos en las 203.6 mil escuelas de Educación Básica de todo el país. Además, se distribuyeron 155.6 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Con el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) se han atendido en el ciclo escolar 2025-2026 a 137.2 mil planteles educativos, beneficiando a 13.7 millones de estudiantes.

Como parte de las acciones en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, se realiza el Mundialito Copa Escolar de Fútbol, en el que participan 610 mil niñas y niños, conformando 61 mil equipos en 19.2 mil escuelas.

En la conferencia matutina, a la que asistieron niñas y niños invitados, se presentó la agrupación de rock infantil “Patita de Perro” quien interpretó “Vamos a brincar” y “Chin-chin el que se mueva”.