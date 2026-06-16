Va a Secretaría de Mujeres Laura Itzel; critican que sea hasta después de agosto

La titular de la Cámara alta, ayer, en un video en redes sociales.

A 58 días de la salida de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado, asumirá el cargo al frente de la dependencia federal, una vez que concluya con sus responsabilidades legislativas.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que su nombramiento se hará oficial una vez que Castillo Juárez concluya sus labores a cargo de la Cámara alta, a finales de agosto y principios de septiembre, periodo que es en el cual se elegirá una nueva titularidad legislativa en la Cámara alta.

La Presidenta recordó que, durante casi dos meses, la dependencia federal ha continuado con sus labores y responsabilidades bajo la conducción de la subsecretaria Ingrid Gómez como encargada de despacho.

El dato: Antes del nombramiento de Castillo Juárez al frente de la Secretaría de las Mujeres, se mencionó a Elvira Concheiro o Jesusa Rodríguez para ocupar el cargo.

“Les puedo dar el adelanto de una vez… Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres, al Gobierno. Ella está definiendo las fechas. Y, mientras tanto, se siguen desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas. Es decir, siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los Centros Libres, la Cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres”, detalló.

En respuesta, Itzel Castillo agradeció la invitación de la Presidenta para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres a partir de septiembre, al concluir su encargo en la Comisión Permanente, y adelantó que enfocará su nueva gestión en la construcción de una sociedad más paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

“Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la primera Presidenta de México”, afirmó la legisladora morenista en un mensaje difundido en sus redes sociales donde agregó que se siente “muy honrada por la confianza de la Presidenta al ser integrada al gabinete federal”, dijo.

La senadora morenista subrayó que pondrá toda su energía en fortalecer las políticas orientadas a la igualdad sustantiva y al respeto pleno de los derechos de las mujeres mexicanas.

La Secretaría de las Mujeres, creada en enero de 2025, es la dependencia encargada de coordinar las políticas públicas para promover la igualdad de género, inclusión y avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres.

La primera titular de esta dependencia fue Citlalli Hernández, quien presentó su renuncia el pasado 17 de mayo para participar como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Castillo Juárez es licenciatura en Arquitectura por la UNAM y autora de diversas publicaciones especializadas en desarrollo sustentable, ecología y equidad de género.

En la administración pública del entonces Distrito Federal desempeñó cargos como jefa delegacional en Coyoacán y secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Asimismo, fungió como directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México, además de haber sido consejera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y presidenta de la Fundación Heberto Castillo Martínez A. C.

También fue asambleísta y diputada federal en las legislaturas LVII y LXI, donde fungió como secretaria de la Comisión de Energía e integrante de las comisiones de Vivienda, Equidad y Género, y Medio Ambiente. Actualmente es la presidenta de la mesa directiva del Senado para el segundo año del ejercicio de la LXVI Legislatura, que concluye el 31 de agosto próximo.

Reactivan debate por la creación de dependencia

| Por Claudia Arellano |

ESPECIALISTAS en género advirtieron que elevar una institución al rango de secretaría no garantiza automáticamente mejores resultados. Natalia Calero, directora del Programa de Derecho del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que la igualdad de género es una tarea transversal que no puede recaer únicamente en una dependencia.

“La igualdad de género es transversal. La Secretaría de Salud tiene que hacer lo propio, la Secretaría de Gobernación igual, la Secretaría del Trabajo y todas las demás instituciones tienen un rol”, explicó la especialista.

Consideró que el éxito de la dependencia dependerá de su capacidad para coordinar esfuerzos con el resto del aparato gubernamental.

Una visión similar compartió Martha Tagle, consultora en género y derechos humanos, quien zdvirtió que la nueva secretaría heredó recursos, personal y atribuciones del Inmujeres y de la Conavim, pero también asumió mayores responsabilidades.

16 exconsejeras firmaron el pronunciamiento

“Cuenta prácticamente con las mismas herramientas que tenían esos organismos, pero ahora tiene más tareas”, señala.

La interrogante, agrega, es si contará con la capacidad política y presupuestal suficiente para convertir esa nueva jerarquía institucional en políticas públicas efectivas. El debate sobre la conducción de la Secretaría de las Mujeres ocurre en un contexto complejo. Las cifras de violencia de género continúan siendo uno de los principales desafíos para las autoridades federales y estatales.

En tanto, consejeras del extinto Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) entre los periodos de 2018 a 2024, expresaron en un pronunciamiento su preocupación ante “el inexplicable tiempo que está tomando encontrar a la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres”, después de la renuncia de Citlalli Hernández Mora el pasado 16 de abril.

Las firmantes consideraron que la ausencia de liderazgo en una dependencia estratégica no es un asunto administrativo menor: tiene implicaciones directas en la continuidad de políticas públicas, programas de atención, prevención de violencias y garantía de derechos para mujeres y niñas, pues envía un mensaje discordante sobre la prioridad real que se da al tema.