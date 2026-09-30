No queremos regresar al pasado, queremos construir el destino del futuro: Noé Peralta en San Lázaro

Las acciones de modernización tecnológica y sostenibilidad fueron presentadas por el secretario de Turismo municipal, Noé Peralta Herrera.

La infraestructura turística de Acapulco muestra una constante recuperación al alcanzar 313 hoteles y 17 mil 555 habitaciones operativas en septiembre de 2026, lo que representa un avance frente a los 236 establecimientos y 11 mil 552 cuartos disponibles en octubre de 2024.

De igual forma, la actividad turística en el estado de Guerrero reportó la llegada de 785 mil 530 pasajeros por vía aérea durante el primer semestre del año, impulsando un crecimiento de 24.2 por ciento en el indicador de cuartos-noche ocupados.

Ante legisladores y especialistas reunidos en la Cámara de Diputados, las autoridades municipales de Turismo presentaron este panorama dentro del foro nacional México Destino Inteligente 2026, donde expusieron los pilares para fortalecer la competitividad del puerto.

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El secretario de Turismo municipal, Noé Peralta Herrera, explicó en la sede legislativa que la estrategia actual superó la fase inmediata de recuperación tras desastres naturales para enfocarse en la modernización de servicios y la diversificación de la oferta.

“El reto no es volver al Acapulco del pasado. Es construir un destino más diversificado, medible, conectado y resiliente, sin perder su historia, su cultura y su tradicional hospitalidad”, declaró el funcionario durante su presentación.

Para captar a nuevas generaciones de viajeros, el plan municipal apuesta por promover el turismo comunitario, deportivo, cultural y gastronómico, respaldado por el uso de herramientas de inteligencia artificial y tecnología digital aplicadas al sector.

El Secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta, presentó en la Cámara de Diputados los avances de la reactivación del puerto. ı Foto: Especial.

Estas acciones vienen acompañadas por inversiones dirigidas al saneamiento de la bahía, la mejora de instalaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, trabajos en la terminal marítima y alianzas con empresas para fortalecer el arribo de cruceros.

La ruta de trabajo busca dar continuidad a la coordinación lograda con empresarios, hoteleros y prestadores de servicios tras los impactos de los huracanes Otis y John, esfuerzo promovido originalmente por la exalcaldesa Abelina López Rodríguez y respaldado por la presidenta municipal Leticia Lozano Zavala.

Con la presentación en San Lázaro, el gobierno local busca afianzar a Acapulco en la conversación turística nacional, transformando su vocación tradicional en un modelo sostenible de crecimiento económico para la región guerrerense.

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JVR