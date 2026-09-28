Fuerzas Armadas, en alerta con el Plan DN-III-E para apoyar a Guerrero ante tormenta Rachel

Elementos de la IX Región Militar del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) se declararon en estado de alerta e iniciaron la aplicación preventiva del Plan DN-III-E en el estado de Guerrero, debido a la trayectoria de la tormenta tropical Rachel frente al litoral del Océano Pacífico.

Las fuerzas armadas activaron los protocolos de respuesta rápida en la 27/a. y 35/a. Zonas Militares, donde validaron el despliegue de 3,500 efectivos en el territorio guerrerense. El operativo cuenta con 180 vehículos, tres helicópteros, cuatro unidades de maquinaria pesada y tres embarcaciones de reconocimiento.

El dispositivo técnico e insumos de auxilio desplegados integran cocinas comunitarias, plantas de energía eléctrica, plantas potabilizadoras de agua y equipos de asistencia médica. Las unidades militares realizan operaciones de búsqueda, rescate y resguardo de las zonas vulnerables con el fin de proteger a la población y asegurar sus bienes patrimoniales.

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El Ejército desplegó 3,500 elementos con el Plan DN-III-E por la tormenta Rachel en Guerrero. ı Foto: Especial.

Como parte del monitoreo en los municipios del estado, los elementos ejecutan recorridos de vigilancia para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos potenciales derivados de las lluvias e inundaciones. La comandancia mantiene una coordinación estrecha con las autoridades locales para atender de manera inmediata los eventos que pongan en peligro a las familias.

El centro de la tormenta tropical Rachel se localiza en aguas del Océano Pacífico, entre 365 y 400 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, desplazándose hacia el oeste-noroeste con rumbo aproximado a las costas de Michoacán y Colima.

El fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 75 a 80 km/h, ráfagas de hasta 95 km/h y una presión central en paulatino descenso. Aunque el núcleo se desplaza mar adentro, las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil vigilan la evolución del sistema ante un eventual incremento en su intensidad.

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JVR