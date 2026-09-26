Beatriz Mojica se reúne con Esthela Damián para fortalecer la unidad en Guerrero

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, sostuvo un encuentro con Esthela Damián Peralta y su estructura política y territorial, refrendando el compromiso de construir en colectivo y en unidad.

El encuentro, llevado a cabo este sábado, contó con una nutrida asistencia de liderazgos de izquierda, representantes sociales, vecinales, de barrio y seccionales, así como diputadas y diputados locales y federales, regidores y exdirigentes de partido, quienes han consolidado un proyecto con presencia en las distintas regiones de la entidad.

Durante la asamblea, Esthela Damián Peralta destacó que su equipo se ha construido desde las bases, priorizando el bienestar del pueblo por encima de cualquier aspiración personal, y subrayó que en Morena no debe haber cacicazgos.

“En este equipo hay una convicción muy profunda que es la democracia. Hemos convocado a compañeras y compañeros de mucha lucha en la izquierda y de la sociedad civil que coinciden en que el fin único es el bienestar de Guerrero. El pueblo pone y el pueblo quita, y esa debe ser la premisa de nuestro movimiento. Hoy recibimos con mucho respeto a la compañera Beatriz Mojica para dialogar y seguir fortaleciendo la organización” Esthela Damián Peralta



Por su parte, Beatriz Mojica Morga agradeció la altura de miras y reconoció el trabajo de organización política de Esthela Damián en todo el estado. Señaló que como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, su responsabilidad es sumar esfuerzos, construir acuerdos y fortalecer la organización de Morena, pues cada compañera y compañero tiene una trayectoria y un trabajo que aportar a esta nueva etapa.

“Quiero agradecerle a Esthela la altura de miras; ella desde el primer momento dijo: ‘nosotros vamos a sumar’, porque estamos en un gran proyecto que nos rebasa y que le pertenece al pueblo de Guerrero. Este estado nos requiere a todas y a todos de corazón y de verdad. Nuestro trato siempre va a ser con mucho respeto, diálogo e inclusión, porque ningún equipo en Guerrero es tan poderoso como para tener todos los talentos. Hoy nos toca construir juntas y juntos para poner por delante al pueblo de Guerrero” Beatriz Mojica Morga, coordinadora de Morena en Guerrero



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cehr