Torres Piña reúne a fundadores obradoristas y suma a la estructura de Celeste Ascencio a la defensa de la 4T

Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, sostuvo un encuentro con la senadora Reyna Celeste Ascencio, integrantes de su estructura y un amplio grupo de fundadoras y fundadores obradoristas de distintas regiones de Michoacán. La reunión estuvo marcada por un llamado a la unidad y a defender los valores que dieron origen al movimiento.

Durante el encuentro, Ascencio llamó a su estructura a cerrar filas con Torres Piña. La senadora habló del reto político que viene y de la necesidad de organizarse para evitar que la derecha vuelva a gobernar Michoacán.

Carlos Torres Piña y Reyna Celeste Ascencio encabezan reunión con liderazgos obradoristas en Michoacán. ı Foto: Morena Michoacán

Torres Piña reconoció la trayectoria de las mujeres y los hombres que construyeron el obradorismo desde abajo. Señaló que la unidad cobra fuerza cuando quienes han trabajado durante años en sus comunidades se encuentran para defender un proyecto común y llevar la transformación a todo el estado.

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