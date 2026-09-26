Entregan bebés a padres equivocados en Mexicali, BC; IMSS garantiza acompañamiento

Aspecto del hospital del IMSS, en Baja California, en donde, por error, se entregó a recién nacidas a padres equivocados.

Personal del Hospital de Gineco Pediatría No. 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Mexicali, Baja California, entregó por error dos recién nacidas a los padres equivocados, hecho que reconoció como un “grave error” y por el cual garantizó atención y acompañamiento a las familias afectadas.

A través de un comunicado, el IMSS Baja California informó sobre el incidente ocurrido en el citado hospital del estado ubicado al norte del país, el cual, por el cual ofreció una disculpa a ambas familias y destacó que asumió la “responsabilidad de atenderlas”.

“...dos personas recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían. El Instituto ofrece una disculpa a ambas familias por este grave error y asume la responsabilidad de atenderlas”, se lee en el comunicado.

En este sentido, destacó que un equipo del nivel central del IMSS ya se acercó a los padres de familia afectados para ofrecerles acompañamiento psicológico, médico y jurídico.

Asimismo, destacó que, para este propósito, colaboran la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Baja California.

Finalmente, enfatizó que revisará los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal y que “colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades”.

Comunicado del IMSS Baja California. ı Foto: IMSS

Pedimos perdón y asumimos la responsabilidad de acompañar a las familias: IMSS federal

Por otro lado, en un mensaje aparte, Gabriela Paredes, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS federal, reiteró que el nivel central del Instituto brindará acompañamiento a las familias.

Paredes Orozco destacó que, junto con otros compañeros del IMSS federal, viajaron a Mexicali para atender la situación y que ella personalmente pidió una disculpa a los familiares afectados por lo que consideró un “grave error”.

“A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error y también por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda. Asumimos la responsabilidad de atenderlas y acompañarlas”, destacó la representante del IMSS federal en un mensaje en video.

#Entérate| La titular de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, Gabriela Paredes, se reunió con los familiares de las dos recién nacidas entregadas erróneamente a sus familias, en Mexicali, y les ofreció disculpas públicas, además de ofrecer acompañamiento.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/bM4C9PCz25 — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) September 26, 2026

“Vamos a revisar los procedimientos de identificación de recién nacidos y colaboraremos con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades”, concluyó la funcionaria.

Finalmente, Gabriela Paredes destacó que el IMSS protege la identidad de las recién nacidas y sus familias, y urgió a los medios de comunicación a hacer lo propio.

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