Grecia Quiroz impulsa agenda comercial de Uruapan en California

La alcaldesa Grecia Quiroz durante su reunión con empresarios e inversionistas mexicanos en Los Ángeles, California.

Como parte de la gira de trabajo binacional que se desarrolla en Estados Unidos, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acompañada del diputado por Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, encabezó una jornada de actividades en Los Ángeles, que incluyó encuentros con medios de comunicación, con el sector empresarial, con líderes michoacanos y con la comunidad mexicana radicada en California.

La jornada inició con una entrevista para Telemundo Nacional, seguida de un desayuno con empresarios, donde se compartió la perspectiva productiva de Uruapan y se exploraron nuevas oportunidades de vinculación comercial, económica y turística.

Representantes de Uruapan sostienen encuentros con medios de comunicación y empresarios radicados en California. ı Foto: Ayuntamiento Uruapan

En este encuentro, Grecia Quiroz destacó la necesidad de que Uruapan sea conocido más allá de las circunstancias complejas que han marcado parte de su percepción pública. En este sentido, planteó su disposición para convertirse en facilitadora y vínculo directo entre empresarios, inversionistas y la realidad productiva de Uruapan, con el propósito de abrir canales de comunicación y generar nuevas oportunidades para el municipio.

“Queremos que conozcan Uruapan por lo que es y, sobre todo, por lo que puede llegar a ser; tenemos que mostrar también su capacidad productiva, su gente, sus recursos, su talento y las oportunidades que existen para invertir, generar empleo y hacer negocios”, destacó Grecia Quiroz, durante el encuentro.

Grecia Quiroz y el diputado Carlos Bautista promueven la vinculación económica de Uruapan en Los Ángeles. ı Foto: Ayuntamiento Uruapan

La vocación productiva de Uruapan fue uno de los principales temas abordados, particularmente su liderazgo en el sector agroalimentario y del aguacate, además de sus actividades comerciales, turísticas y de servicios, que representan una base importante para fortalecer la economía local.

La agenda continuó con una reunión con líderes michoacanos radicados en la región. Más tarde se llevó a cabo una rueda de prensa, seguida de entrevistas con distintos medios de comunicación, en las que se abundó sobre los objetivos de la gira y la agenda de vinculación binacional.

Grecia Quiroz presenta las fortalezas económicas y agroalimentarias de Uruapan ante la comunidad mexicana en California. ı Foto: Ayuntamiento Uruapan

Asimismo, la presidenta municipal de Uruapan sostuvo una reunión con mujeres michoacanas radicadas en California, espacio en el que se abordaron temas de liderazgo, comunidad y el papel de las mujeres en el fortalecimiento de los lazos entre Uruapan y sus paisanos en Estados Unidos.

La jornada cerró con un encuentro abierto con la comunidad en general, en el que Quiroz agradeció el respaldo de las y los uruapenses y michoacanos que viven fuera del país, y refrendó su compromiso de mantener el vínculo entre el municipio y quienes, a la distancia, siguen siendo parte activa de su desarrollo.

Autoridades michoacanas y líderes comunitarios abordan oportunidades comerciales para Uruapan en Estados Unidos. ı Foto: Ayuntamiento Uruapan

La propuesta central de la jornada es avanzar hacia una relación que no se limite al vínculo afectivo de nuestros paisanos con su tierra, sino que pueda traducirse en inversión, comercio, promoción turística, generación de empleo y fortalecimiento de cadenas productivas.

De esta manera, Uruapan busca proyectarse como un nodo de oportunidades, capaz de conectar talento, producción, capital y mercados, aprovechando también la experiencia y las redes de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos.

Autoridades michoacanas y líderes comunitarios abordan oportunidades comerciales para Uruapan en Estados Unidos. ı Foto: Ayuntamiento Uruapan

Esta jornada representa parte de una agenda de trabajo binacional más amplia, que continuará con encuentros con productores, trabajadores del campo y representantes de la comunidad mexicana y michoacana en Los Ángeles y McAllen.

Uruapan quiere que se conozcan sus oportunidades y la vinculación binacional es un puente para hacerlo posible.

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