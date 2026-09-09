Grecia busca escalar el caso Manzo tras señalamientos en su contra

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viajó nuevamente ayer a la Ciudad de México con el fin de asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedirle a la institución atraer la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, para que el caso deje de permanecer dividido, dijo, entre autoridades federales y la Fiscalía de Michoacán.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que ha conversado con la funcionaria municipal a través de mensajes, pero descartó reunirse con ella. “Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales, ya no veo a alguien que quiera ser candidato a algo”, señaló.

EL DATO: SU ESPOSA denunció, el 1 de julio, que el asesinato de Carlos Manzo constituía un “crimen de Estado” y que la investigación presentaba retraso y posible desviación.

“Ni de Morena ni de otros partidos, porque no está bien. Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser candidato”, aclaró.

“Lo que tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo, también la fiscalía; o puede hablar con Omar (García Harfuch, secretario de Seguridad federal). De todas maneras, yo tengo comunicación con ella por mensaje para lo que requiera”, declaró la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a la FGR determinar si atrae el caso del homicidio de Manzo.

COMPETENCIA FEDERAL. Al presentarse en la FGR, la presidenta municipal sustituta de Uruapan consideró necesario que la FGR asuma el expediente completo para que una sola instancia concentre las indagatorias y los elementos recabados hasta ahora en el caso de Carlos Manzo. “No podemos fraccionar el tema. Una parte la investiga el estado de Michoacán y otra, la Fiscalía General de la República”, declaró.

10 Meses pasaron desde el homicidio del alcalde de Uruapan

También explicó que hace tiempo solicitó un encuentro con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, aunque hasta ahora no había logrado concretarlo. “El hecho de que ya haya intervenido la delincuencia organizada es competencia federal. Creo que es muy importante que, a la brevedad, esta fiscalía atraiga el caso del asesinato de Carlos Manzo”, sostuvo.

Ante las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que por ahora no podría reunirse con Grecia Quiroz debido a la cercanía del proceso electoral y a su decisión de evitar encuentros con personas que busquen una candidatura, la alcaldesa aclaró que solicitó ese encuentro por su responsabilidad al frente de Uruapan y como víctima indirecta del asesinato de su esposo.

“Mi acercamiento con ella no es como candidata ni mucho menos, porque no lo soy todavía. Es, más que nada, en mi calidad de presidenta municipal sustituta, y creo que tengo el derecho de acercarme a ella por lo que sucede en Uruapan”, dijo la lideresa del Movimiento del Sombrero.

En ese mismo tono, rechazó que su visita a la FGR esté relacionada con una eventual candidatura. “No estoy aquí por un tema electoral ni mucho menos. Estoy por un tema de justicia y de aclarar el asesinato”, puntualizó.

NO POLITIZACIÓN. Respecto a las declaraciones públicas de una excolaboradora cercana a Carlos Manzo y de su hermano Juan Manzo, Quiroz García evitó pronunciarse sobre el fondo de los señalamientos y aseguró que estos asuntos forman parte de las investigaciones. “Precisamente por esos temas políticos es urgente que la FGR atraiga el caso, que sean ellos, de manera neutral y objetiva, quienes lo lleven y que no se desvirtúe todo lo que está sucediendo en Michoacán”, afirmó ante los reporteros.

En cuanto a una posible reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, la alcaldesa michoacana dijo estar dispuesta a sostenerla si la fiscal general considera necesario el encuentro. Reiteró que su interés se limita al esclarecimiento de la investigación.“Vuelvo a decirlo, no es un tema político ni mucho menos, es un tema de aclarar la carpeta de investigación”, indicó.

Quiroz también señaló que mantiene comunicación con Omar García Harfuch, a quien reconoció la atención brindada durante el seguimiento del caso. “Agradezco que en todo momento responda los mensajes”, afirmó.

La alcaldesa insistió en que solicitar la intervención de la FGR también busca mantener el expediente al margen de disputas políticas. “Confío en la Federación y espero que el caso no se politice en Michoacán, que aquí tengan todos los elementos y sean las autoridades federales quienes investiguen”, afirmó.