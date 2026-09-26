Otro cambio en Oaxaca: Nombran a Fernanda Chávez encargada del Instituto Estatal de Educación Pública

El gobierno de Oaxaca, encabezado por el mandatario Salomón Jara, designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada del despacho del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), tras la renuncia del antiguo titular Emilio Montero.

A través de redes sociales, Salomón Jara anunció el nombramiento y destacó que encomendó a Chávez Cruz “dar continuidad a los trabajos y fortalecer la atención a las comunidades escolares y al magisterio oaxaqueño”.

“Ella cuenta con la experiencia y preparación para asumir esta responsabilidad. Le deseo mucho éxito en esta nueva encomienda en favor de la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca”, escribió Jara Cruz.

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He designado a Fernanda Chávez Cruz como encargada de Despacho del @IEEPOGobOax, a quien le he encomendado dar continuidad a los trabajos y fortalecer la atención a las comunidades escolares y al magisterio oaxaqueño.



Ella cuenta con la experiencia y preparación para asumir esta… pic.twitter.com/Sd46AYxESt — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

Renuncia Emilio Montero a IEEPO; ven cercanía con alcalde de Juchitán detenido

El nombramiento de Fernanda Chávez como titular de la IEEPO ocurre después de la renuncia al cargo de Emilio Montero, señalado por su supuesta cercanía con Miguel Sánchez, quien, a su vez, fungía como presidente municipal de Juchitán hasta su detención por fuerzas federales el miércoles.

Así lo reportó el diario Milenio, el cual detalló que, de acuerdo con fuentes consultadas, Montero Pérez presentó su renuncia sin dar un motivo claro.

Emilio Montero, extitular de la IEEPO. ı Foto: FB IEEPO

De acuerdo con el mismo medio de comunicación, Emilio Montero y el ahora detenido Miguel Sánchez mantenían cercanía personal y política .

Emilio Montero fue presidente municipal de Juchitán y, al pedir licencia para integrarse al Gobierno de Oaxaca, dejó en el cargo a Miguel Sánchez.

No obstante, no se conocen los motivos de la renuncia de Montero Pérez al cargo, ni si ésta estuvo relacionada con la detención de Miguel Sánchez.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, destacó que, en el estado, “nadie está por encima de la ley”, y que seguirán las investigaciones para erradicar el crimen en los cargos públicos.

En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley.



Reconozco el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por nuestra Presidenta @Claudiashein y por el secretario @OHarfuch, así como la labor de la @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FGRMexico y de todas las… https://t.co/Xr1UAdmm9I — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 23, 2026

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés. No habrá impunidad ni excepciones. Quien se aparte del Estado de derecho tendrá que enfrentar las consecuencias. Aquí predicaremos con el ejemplo”, dijo Jara Cruz, de acuerdo con un comunicado.

Miguel Sánchez, hasta entonces presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, fue detenido el 23 de septiembre por fuerzas federales, acusado de varios delitos como extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

La detención, además, llevó a la disolución del Ayuntamiento de Juchitán, después de la cual Salomón Jara nombró a un coordinador municipal.

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