Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, pide la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, en el mensaje que envió a través de redes sociales.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, informó que presentó formalmente una solicitud para declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, ante los problemas de seguridad y la reciente detención de su presidente municipal Miguel “N”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Jara Cruz aseguró que la situación actual en Juchitán “requiere decisiones firmes ”.

Por lo anterior, informó, hizo la solicitud a la Secretaría de Gobierno estatal para que, a su vez, solicite al Congreso del Estado la desaparición del Ayuntamiento.

En cualquier caso, destacó Salomón Jara, se reforzará la presencia de fuerzas de seguridad estatales en el territorio de Juchitán.

“He instruido al Secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán”, declaró Jara Cruz en su mensaje difundido a través de redes sociales.

“Mi responsabilidad es preservar la gobernabilidad”, destaca el mandatario estatal

El gobernador de Oaxaca enfatizó que la decisión fue tomada debido a que su responsabilidad como titular del Ejecutivo estatal es “actuar para preservar la gobernabilidad” , ante los hechos de violencia registrados en el municipio, que llegaron a un punto culmen con la detención del presidente municipal Miguel “N”.

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, expresó el mandatario estatal.

Jara Cruz urgió al Congreso del Estado a procesar la solicitud “a la brevedad posible” y aseguró que, en caso de aceptarse, el Gobierno estatal garantizará una “transición ordenada” .

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando”, garantizó Jara Cruz.

Se reforzará seguridad federal y estatal en el territorio de Juchitán: “No está solo”

Finalmente, Salomón Jara destacó que el gobierno del Estado, con apoyo del Gobierno federal, reforzará la seguridad en el territorio del municipio.

“En los próximos días vamos a incrementar y reforzar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal”, adelantó Jara Cruz.

El gobernador del estado concluyó que la población de la entidad no está sola: “Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, concluyó.

Gobierno de Miguel “N” dispara homicidios, extorsión, narcomenudeo…

Como lo reportó La Razón de México en su edición impresa de este viernes, el gobierno de Miguel “N” presidente municipal de Juchitán, detenido el miércoles, dejó un alza en delitos como el homicidio doloso, la extorsión, el narcomenudeo, entre otros.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025, cuatro años después de que asumiera, Juchitán registró un aumento de 80 por ciento en casos de homicidios; también, un incremento de mil 357 por ciento de denuncias por narcomenudeo y de 66.6 por ciento en extorsión.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am