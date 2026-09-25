Juchitán: Edil deja homicidios con alza de 80% y de 1,357% en narcomenudeo

Como parte del historial en la administración del alcalde detenido de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, los delitos de homicidio doloso, narcomenudeo, extorsión y amenazas se dispararon.

Miguel Sánchez tomó protesta como alcalde suplente de Juchitán de Zaragoza en 2022, luego de que el presidente electo Emilio Montero Pérez dejara el cargo.

Tras concluir su primer periodo como presidente municipal, en 2024, Sánchez Altamirano contendió por la misma presidencia municipal y fue electo para el periodo de 2025 a 2027.

El Dato: DE LAS PERSONAS detenidas en el Operativo Enjambre, 92% no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero son exservidores públicos.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021, antes de que Miguel Sánchez tomara protesta como cabeza de Juchitán, en el municipio se registraron 46 homicidios dolosos.

Sin embargo, para 2025, ya con cuatro años en el cargo, se registraron 83 asesinatos, lo que quiere decir que hubo un incremento de 80 por ciento, a pesar de la tendencia nacional descendente en este delito de alto impacto, uno de los que ilustran en mayor medida el ambiente de violencia.

Pero el problema de la inseguridad no se vio reflejado solamente en el delito de homicidio. Las denuncias por narcomenudeo, otro ilícito de alto impacto, se dispararon mil 357 por ciento, ya que pasaron de sólo siete a 102 en cuatro años.

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En el caso de la extorsión, este flagelo pasó de seis denuncias a 10, lo que representa un incremento de 66.6 por ciento en el periodo, mientras que las amenazas pasaron de 126 a 172, lo que significa 36.5 por ciento más.

Sánchez Altamirano fue detenido por su presunta relación con la célula criminal identificada como Los Cromos, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, al narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.

LOS CROMOS. Al diseccionar la crisis en la región, el experto en seguridad Víctor Manuel Sánchez dijo a La Razón que Los Cromos habrían ampliado su presencia en el Istmo de Tehuantepec durante los últimos años, y que actualmente mantienen operaciones que alcanzarían más de 35 municipios.

Agregó que esta célula criminal tiene entre sus principales actividades delictivas la extorsión, narcomenudeo, tráfico de migrantes, piratería y otras actividades ilícitas, además de posibles operaciones relacionadas con el ingreso de drogas a escala menor a través de la zona portuaria de Salina Cruz.

“En esa zona en particular, pues sobre todo quienes la dominan son estas células de Los Cromos, ligadas al CJNG. Esta zona, en particular, es un punto de ingreso de droga en menor escala, por ejemplo, con envíos que mandan desde Guatemala y que llegan y se descargan en Salina Cruz. Evidentemente, la extorsión de todas las empresas ligadas al Tren Interoceánico, pero también intervienen en actividades agrícolas, en comercio, en minería, tráfico de migrantes y, en menor medida, robo de combustible”, mencionó.

El Tip: LA UBICACIÓN estratégica de Juchitán en el Istmo lo posiciona como un eje neurálgico para los proyectos de conectividad y desarrollo regional del sureste de México.

El especialista señaló que Juchitán de Zaragoza, considerada la tercera ciudad más importante de Oaxaca y la más relevante del Istmo de Tehuantepec, es uno de los principales puntos de operación de este grupo delincuencial.

Sin embargo, advirtió que el fenómeno criminal no debe analizarse únicamente bajo la óptica de caracterizarlo simplemente como un problema municipal, debido a la presencia de la organización en localidades como Ciudad Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.

“Juchitán es la tercera ciudad más importante de Oaxaca y la más importante precisamente en la región del Istmo de Tehuantepec y, desde hace aproximadamente cinco años, ahí empezó a consolidarse una célula criminal conocida como Los Cromos, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación y que tiene presencia en al menos 35 municipios de esta región”, dijo.

También mencionó que la expansión de Los Cromos habría coincidido con el desarrollo de las obras en el Corredor Interoceánico, infraestructura fundamental para el desarrollo del sureste mexicano, la cual conecta la zona de Salina Cruz, en Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz.

El especialista añadió que Los Cromos no son una organización de reciente creación, sino una banda local con varios años de presencia en el Istmo de Tehuantepec, y el grupo habría sido incorporado a la estructura del CJNG durante el proceso de expansión de esta organización criminal hacia distintas regiones del país.

DETERIORO MUNICIPAL ı Foto: Especial

Morena en Oaxaca se desmarca de El Quetu

| Por Alan Gallegos |

ANTE LA DETENCIÓN del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, El Quetu, por su presunta colusión con la delincuencia organizada, la bancada morenista en el Congreso de Oaxaca marcó distancia del edil.

En un comunicado, los diputados morenistas mencionaron que, sin importar la adscripción política, quienes incurran en actos contrarios a la legalidad deben asumir las consecuencias de sus acciones ante las autoridades.

“El grupo parlamentario de Morena refrenda su compromiso con la legalidad, la justicia y la paz. La seguridad de las familias oaxaqueñas está por encima de cualquier interés particular”, mencionaron.

Los legisladores reconocieron la coordinación entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para atender los hechos registrados en el municipio.

Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: X, @OHarfuch

“La participación conjunta de las instituciones de seguridad y procuración de justicia demuestra la importancia de sumar capacidades y mantener una actuación coordinada para proteger el patrimonio y la integridad física de los ciudadanos”, dijo.

De igual manera, el partido Morena en Oaxaca aseguró que “ninguna responsabilidad pública ni pertenencia partidista puede representar un privilegio frente a la justicia”, y quienes incurran en actos contrarios a la legalidad deberán asumir las consecuencias de sus acciones ante las autoridades.

Añadió que la justicia “no admite privilegios ni excepciones” y la paz de las familias oaxaqueñas debe estar por encima de cualquier interés personal.

En el Senado, el legislador por Oaxaca Antonino Morales Toledo afirmó que en la entidad “la seguridad de las familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés” y aseguró que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad.

Se investiga a otros alcaldes, revela Jara

Por Alan Gallegos

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que existen investigaciones contra otros alcaldes del estado, luego de que el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fuera detenido por los delitos de extorsión, tráfico de personas, homicidio y narcomenudeo, e ingresado al penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Después de la captura del munícipe, el mandatario estatal dijo que las fuerzas estatales, acompañadas por las federales, asumieron la seguridad pública en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde también están bajo indagatoria otros servidores públicos del ayuntamiento.

El Dato: CON LA APREHENSIÓN de Miguel Sánchez, suman 4 presidentes municipales en Oaxaca detenidos en lo que va de 2026, por la presunta comisión de algún ilícito.

“La seguridad la asumirá la Policía Estatal; vamos a asumirlo como estado. Se están investigando a otras autoridades, a los mismos integrantes de Juchitán. Sé que hay investigaciones sobre otros alcaldes, porque aquí en Oaxaca no habrá impunidad ni aceptación de que tengamos que estar por encima de la ley”, declaró.

Un día antes, el mandatario publicó un video en sus redes en el que dijo que “me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación y cambia su visión por ambición, pero me dolería más fallarle al pueblo”, haciendo referencia a la detención de Sánchez Altamirano.

También mencionó que “la gran mayoría de los servidores públicos del movimiento son gente buena y de bien”, que quieren lo mejor para el pueblo.

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“Por respeto a todos ellos y ellas, no vamos a permitir la impunidad. Oaxaca es la cuna de la transformación y tenemos que predicar con el ejemplo. Mi compromiso es con el pueblo y no habrá tregua contra quienes atenten contra la seguridad y tranquilidad de las familias oaxaqueñas”, dijo el gobernador.

Tras la detención del edil, en conferencia de prensa familiares suyos pidieron la liberación del político, al que calificaron “como una persona responsable al frente del gobierno municipal, un padre ejemplar y un amigo de las familias juchitecas”.

La madre del alcalde, Higinia Altamirano Vera, pidió al gobernador explicar las circunstancias de la detención y cuestionó lo que calificó como “atropellos” cometidos durante el operativo.

“No es cualquier persona, es una figura pública, al cual se le debe respeto. Como madre, exijo una explicación de los atropellos que se cometieron en la mañana (miércoles)”, declaró la madre del edil.

La familia también responsabilizó a las autoridades de conocer las condiciones de inseguridad que se viven en Juchitán y sostuvieron que la problemática no correspondía únicamente al gobierno municipal, sino que involucraba a los tres órdenes de gobierno.

“Era una situación que tenía que ver con los tres niveles de gobierno y, ¿qué pasó? Hoy sí vinieron los tres niveles de gobierno a buscar un culpable en Juchitán”, expresó uno de los integrantes de la familia del funcionario.

Hay vacío de autoridad en la localidad istmeña

| Por Alan Gallegos |

DESPUÉS DE 24 horas de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, Juchitán permanecía ayer con un vacío de autoridad, luego de que el suplente Mariano Rosado López no había aparecido públicamente y su domicilio fuera cateado durante el operativo del miércoles pasado, en el que fue capturado aquél.

Rosado López fue registrado como suplente de Sánchez Altamirano en la primera posición de la planilla de la candidatura común Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca, que ganó la elección municipal de 2024.

Sin embargo, el político no había tomado protesta ayer y su última aparición la hizo en redes sociales, cuando informó que autoridades habían realizado un cateo en su domicilio.

El Tip: SI EL SUPLENTE no asume la presidencia municipal, el ayuntamiento puede designar a uno de sus concejales.

Posteriormente, el político informó que presentaría una denuncia para conocer los motivos del cateo, a la vez que denunció que, desde su participación en la administración pública, ha recibido amenazas.

“Confiamos en la justicia y en que la verdad terminará por imponerse ante cualquier adversidad. No me preocupa la campaña de desprestigio que han orquestado; mantengo la determinación y vamos a seguir adelante”, dijo en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes de prensa locales, Rosado es uno de los objetivos del operativo e incluso han referido la existencia de una posible orden de aprehensión en su contra; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada públicamente por el Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento, el cabildo de Juchitán no ha informado sobre el futuro encargo de la administración ni sobre el paradero del suplente.

Excomisionado de la Municipal es aprehendido

| Por Alan Gallegos |

JOHN KENY MORENO, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, fue detenido por fuerzas federales y estatales de Oaxaca por presuntamente brindar protección a la organización criminal Los Cromos, célula asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura es resultado de la segunda fase del operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) junto con las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

La diligencia ministerial fue ejecutada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, a través de un despliegue táctico sustentado en labores de inteligencia coordinadas con la Semar, la SSPC, Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El Tip: EN 2016, el hoy arrestado era coordinador de Defensas Rurales en la región y participó en la conformación de agrupamientos en Juchitán, Matías Romero y Ciudad Ixtepec.

Con esta captura, el excomisionado se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto, encuadrada en el Operativo Enjambre.

Apenas el miércoles pasado, durante la primera fase del operativo, las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión del actual presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, alias El Quetu, así como Carlos Alberto “N”, identificado con el alias de La Parka.

De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de la organización llamada Los Cromos, célula que funciona como brazo operativo del CJNG en la región del Istmo de Tehuantepec.

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La fiscalía informó que, tras su captura, el excomisionado fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad y quedó a disposición de la autoridad competente.

Caso Juchitán desmiente a Trump: Bolaños-Cacho

| Por Claudia Arellano |