Morena en Oaxaca se desmarca de El Quetu

Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre de 2026.

ANTE LA DETENCIÓN del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, El Quetu, por su presunta colusión con la delincuencia organizada, la bancada morenista en el Congreso de Oaxaca marcó distancia del edil.

En un comunicado, los diputados morenistas mencionaron que, sin importar la adscripción política, quienes incurran en actos contrarios a la legalidad deben asumir las consecuencias de sus acciones ante las autoridades.

“El grupo parlamentario de Morena refrenda su compromiso con la legalidad, la justicia y la paz. La seguridad de las familias oaxaqueñas está por encima de cualquier interés particular”, mencionaron.

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Los legisladores reconocieron la coordinación entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para atender los hechos registrados en el municipio.

“La participación conjunta de las instituciones de seguridad y procuración de justicia demuestra la importancia de sumar capacidades y mantener una actuación coordinada para proteger el patrimonio y la integridad física de los ciudadanos”, dijo.

De igual manera, el partido Morena en Oaxaca aseguró que “ninguna responsabilidad pública ni pertenencia partidista puede representar un privilegio frente a la justicia”, y quienes incurran en actos contrarios a la legalidad deberán asumir las consecuencias de sus acciones ante las autoridades.

Añadió que la justicia “no admite privilegios ni excepciones” y la paz de las familias oaxaqueñas debe estar por encima de cualquier interés personal.

En el Senado, el legislador por Oaxaca Antonino Morales Toledo afirmó que en la entidad “la seguridad de las familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés” y aseguró que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad.