Fecha de caducidad

Cuentan que mientras Morena, PT y PVEM siguen deshojando la margarita —y también deshojándose entre ellos— sobre cómo llegarán a las elecciones de 2027 —o si lo harán juntos—, el INE ya les puso una fecha en el calendario. El Consejo General determinó que los partidos tendrán hasta el 4 de enero para registrar sus convenios de coalición para la elección de diputados federales, justo el mismo día en que arrancarán las precampañas. Así que los abrazos, fotografías y llamados a la unidad que comenzaron a multiplicarse en estos días tendrán poco más de tres meses para convertirse en acuerdos. Y no será un asunto menor, pues el instituto también estableció reglas de afiliación efectiva para determinar a qué partido deberán contabilizarse los triunfos obtenidos en coalición para efectos de la representación proporcional. Por lo pronto, entre tantas diferencias, reclamos y reconciliaciones, el árbitro ya puso algo que suele ayudar bastante en las negociaciones políticas: un límite. Vaya.

TE RECOMENDAMOS: Cae cabecilla de Los Mayos en BC Ecuador y EU asestan golpe a red del CJNG