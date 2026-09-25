Huacho destaca apoyo de CSP, seguridad y ubicación en Renacimiento Maya

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, parece apurado en avanzar rápido en el proyecto estrella con el que llegó al gobierno de la entidad: Renacimiento Maya.

Le satisface que los escenarios internacionales adversos no representen un mayor impacto para los planes de infraestructura y educativos que ha venido aterrizando en casi dos años de gobierno.

En charla con La Razón, destaca una triada que le ha permitido avanzar a buen paso: el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la ubicación estratégica de su entidad y la seguridad que en ella prevalece.

“Para que una empresa privada decida meter dinero propio es que cree en el futuro de lo que está viniendo”, señala.

El Dato: El Gobernador sostuvo ayer una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, para revisar los proyectos estratégicos.

En una visita que realiza a la casa del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, refiere el “optimismo” con el que ve el año político 2027 en su entidad.

Admite que en el ejercicio del gobierno se suele dar un desgaste natural, pero deja ver que los debates que a nivel central afectan a su movimiento no tienen el mismo efecto en su entidad.

Considera que su partido, Morena, deberá presentar en la próxima elección local a los mejores perfiles porque, advierte, “la gente en Yucatán está muy politizada y, más allá de colores, vota por la persona”.

eL MANDATARIO estatal, en la casa del gobierno de Yucatán en la CDMX. ı Foto: David Patricio|La Razón

Gobernador, del proyecto estrella con el que llegó al gobierno, el de Renacimiento Maya, ¿cuáles son sus avances?

Para que logremos este objetivo hay que atraer inversión y lo estamos haciendo con grandes proyectos que, afortunadamente, ha apoyado la Presidenta Claudia Sheinbaum. Desde que se lo planteamos en campaña, los hizo suyos.

Uno es la modernización y ampliación del puerto de altura de Progreso que llevaba dos sexenios en calidad de plan y no lograban concretarlo.

Dimos como estado mil 630 millones de pesos y la Presidenta está dando nueve mil millones, para que ya estemos en este momento en la tercera etapa.

La primera que nos tocó como estado fue el dragado, ampliamos el canal y lo profundizamos a 13.1 metros, para que puedan entrar barcos de mayor calado y cruceros de más de cuatro mil pasajeros.

Para que tengas una idea del boom en el tema turístico: todas las navieras de la Florida que se reunieron con nosotros quieren estar en Progreso dentro de sus itinerarios. Vamos a pasar de 400 mil actualmente a casi un millón de pasajeros el año que viene y los subsecuentes. Carnival ya anunció 50 viajes más el año que viene, prácticamente uno más por semana.

La segunda etapa la hizo SSA Marine, que está a cargo de la terminal de cruceros con una inversión de 900 millones de pesos. Para que una empresa privada decida meter dinero propio a un puerto, es que cree en el futuro de lo que está viniendo. Ellos decidieron invertir para mejorar el área de la dársena de ciaboga.

Y vamos entrando a la tercera etapa a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), que ya está en licitaciones para comenzar dos plataformas de 40 hectáreas cada una. Hoy, el puerto tiene 34 hectáreas. Vamos a pasar a 114, más del triple de tamaño. De estas dos nuevas plataformas, la primera tendrá diversas vocaciones: fluidos, granos, turismo y otras.

Y la segunda está pensada para un astillero que le dé mantenimiento a los cruceros del Caribe, que hoy deben cruzar el Atlántico hasta Italia para ir a recibirlo. En toda esta región de América, no hay más que uno en Bahamas, que es insuficiente, y otro en Curazao que tampoco cubre la demanda.

JOAQUÍN DÍAZ Mena, con Mario Navarrete y Adrian Castillo, en entrevista con La Razón. ı Foto: David Patricio|La Razón

EL TREN MAYA. Díaz Mena cuenta con detalle sobre el segundo componente de su proyecto: el Tren Maya de carga que va de Umán, Poxilá, a Puerto Progreso. Afirma que lleva 60 por ciento, tras trabajos de liberación del derecho de vía en el que reporta 98 por ciento de avance.

Se tiene previsto que este conecte con el que va hacia la Riviera Maya y con el Transístmico, para recibir por esa vía materia prima de Salina Cruz hacia Progreso y viceversa.

“La ubicación estratégica de Progreso con la costa este de Estados Unidos genera que muchas empresas estén interesadas en venir a los polos industriales de Bienestar, que estamos detonando ahora, el de Progreso y el de Umán”, refiere el mandatario estatal.

Ambos contarán con estación de tren de carga, gas natural, vialidades, e infraestructura para empresas. Sostiene que ya tiene 80 proyectos con carta de intención.

“A eso le agregamos el apoyo que le estamos dando al gasoducto Mayakán, ahora Cuxtal 2”, explica el mandatario estatal, en relación con la intención de llevar gas natural hasta las plantas de Mérida 4 y Valladolid, para la generación de energía de ciclo combinado de 500 y de mil 20 megawatts, respectivamente.

“Se va a producir en el año 2028 energía eléctrica en Yucatán para toda la península y un estado más”, anota el gobernador.

Sobre el proyecto de energía eólica Tizimín II, asegura que ya llegaron procedentes de China las hélices para armar los aerogeneradores, mientras alista un segundo proyecto, Panabá, del mismo tipo.

Joaquín Díaz, a quien también llaman Huacho, se esmera en detallar un eje principal en su estrategia: las universidades.

“Las empresas llegan y te preguntan si tienes gas, tienes puerto, si tienes tren y si tienes capital humano preparado. Nosotros nos comprometimos con la Presidenta a abrir cinco nuevas universidades en Yucatán y en dos años ya lo estamos concretando”, señaló.

Reporta que la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín y la Universidad del Mar en Progreso ya abrieron, mientras tres más lo harán en octubre y noviembre.

Todo lo anterior forma parte de Renacimiento Maya, pero se complementa con acciones estatales de las que el morenista enumera algunas:

Promoción del turismo comunitario, apoyo a la vivienda donde la meta pasó de 20 mil a 70 mil hogares con un avance de 50 por ciento; además de la instalación de 35 Pilares como los que la Presidenta Sheinbaum hizo en la Ciudad de México cuando era Jefa de de Gobierno y 10 se encuentran ya en construcción.

Igualmente, destaca el proyecto Bienestar Metropolitano, para atender graves problemas de Mérida con su sistema de agua potable que ya tiene 60 años de antigüedad “y que ahora está reventando con fugas por todos lados”.

Hay algunas situaciones que se están dando en el entorno internacional: la guerra en Medio Oriente, los aranceles. ¿Están algunos proyectos resintiendo algún impacto por ello?

No. En nuestro caso, nosotros vemos con mucho optimismo cómo el empresariado se está interesando en ir a Yucatán. Nos salva la ubicación estratégica que tenemos en este sentido.Si bien la crisis internacional lleva a las empresas a buscar la relocalización para estar más cerca del mercado más grande, de Estados Unidos, lo que necesitan es tener un punto estratégico y Progreso es ese punto ubicado estratégicamente. De tal forma que muchas empresas quieren venir precisamente para estar cerca de su mercado.

De Progreso a la Costa Este de EU tardan 22 horas el traslado de productos. Entonces, eso nos está ayudando muchísimo a ser la salvación ante estas crisis que se están dando en otras partes del mundo.

Uno de los planteamientos de la iniciativa privada para invertir es la certeza jurídica, ¿cómo acomete esto su estado?

Una de las acciones que más ha destacado a Yucatán en las últimas décadas es precisamente la seguridad. Y cuidamos mucho este aspecto.

Tenemos mucha confianza en quien viene de fuera para traer a su familia, para que sus inversiones estén seguras, y eso es lo que le da de alguna manera tranquilidad y certeza.

Yucatán, si bien ha tenido muchísimos problemas de tierras en años pasados, cada día va avanzando más en la certeza de la propiedad de la tierra. En este sentido, también es una gran oportunidad para quienes vienen a invertir.

Pero la seguridad es lo que ayuda muchísimo, estamos en los primeros lugares de seguridad, porque ha habido continuidad y ha habido capacitación en policías, inversión en cámaras, en arcos viales y en todo lo que es la vigilancia.

Al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén, es la quinta ocasión que se le ratifica. Va a cumplir prácticamente 30 años al final de nuestro gobierno en el cargo. Esto le permite tener un conocimiento a la perfección del territorio y de la organización por regiones que se tiene.

Cuando ha habido desánimo o desconfianza en ciertos momentos del empresariado local, ha sido por temas muy particulares de alguna empresa que por algún motivo no cumplió con algún requisito y por eso se detienen ciertos proyectos.

Pero nosotros les damos acompañamiento para el ‘cómo sí’, para tratar de solucionar los problemas que se tienen por algún tipo de permiso que les haga falta en el ámbito ambiental, de la calidad del agua.

Se acerca un tiempo de efervescencia política por las elecciones, ¿cómo aprecia esto en su estado?

Nosotros vemos el 2027 con mucho optimismo, estamos muy contentos. El trabajo que se está realizando a través del proyecto Renacimiento Maya está llegando a las comunidades y de alguna manera sentimos que la población en estas elecciones que vienen va a salir a participar. Yucatán es un estado muy participativo; siempre estamos cerca del 80 por ciento.

En la elección del 2024, en el interior del estado sólo perdimos un distrito federal y un distrito local. En el interior ganamos todos los federales, que son cinco, y de los distritos locales sólo perdimos uno, Cabecera Temozón, Sotuta y Yaxcabá, y vemos con buenos ojos cómo está pintando en esta ocasión.

Y, bueno, la ciudad de Mérida es la parte más compleja, por supuesto, porque no lo gobernamos hoy y porque perdimos el distrito 4, que es el norte de Mérida, pero creo que el movimiento tendrá la responsabilidad de hacer un proceso de encuestas, como ya se anunció, para postular a los mejores perfiles. La gente en Yucatán está muy politizada y, más allá de colores, vota por la persona.

Usted tiene, de acuerdo con los rankings de gobernadores, una buena calificación, ¿a qué lo atribuye?

A la cercanía con el pueblo. Desde siempre hemos trabajado en territorio. Me tocó ser delegado de Bienestar antes de ser gobernador. En el informe del año pasado pude anunciar que visité los 106 municipios e hice obra en todos, y esto ayuda mucho también a escuchar a la gente.

Tenemos audiencias con el pueblo en Palacio del Gobierno; la más larga terminó a la una de la madrugada, porque había gente que atender y ahí me la pasé.

Me voy a las colonias y le doy el micrófono a la gente para que digan lo que quieran a micrófono abierto y ahí salen las demandas, los reclamos; escuchamos a la gente. Uso mucho la frase: “ara que una autoridad te atienda, es necesario que te entienda”.

Le puede afectar al movimiento de la 4T lo que se está generando a partir de sucesos como el del exgobernador Rocha Moya, de funcionarios que no atienden los temas de austeridad. ¿Tiene eso algún tipo de efecto en Yucatán?

Sin duda alguna, el ejercicio del poder desgasta, ¿verdad? Es normal hasta cierto punto, porque hay problemas todos los días. Pero en el caso de Yucatán, afortunadamente, como mantenemos uno de los primeros lugares en seguridad, la gente se siente contenta, se siente alejada de esos problemas y no nos impacta tanto.

Viene un evento que es importante para la ganadería mexicana. Es mundial y va a tener como anfitrión a Yucatán, concretamente a la Feria de Xmatkuil.

Estamos muy contentos, porque después de más de 20 años regresa el Mundial de Brahman a Yucatán y estamos felices, porque el campo yucateco lo estamos apoyando como nunca: con caminos sacacosechas, mil 500 kilómetros, con sistemas de riego con paneles solares y con el repoblamiento del hato ganadero que cayó de 700 mil a 400 mil.

Y lo que queremos es también el mejoramiento genético. El Mundial de Brahman da la oportunidad. Aunque Yucatán ya tiene muy buena calidad genética, es importante el intercambio con otros países, desde Brasil, Estados Unidos, Colombia y otros que van a venir. Nos estamos preparando para que sea un gran acontecimiento en la Feria de Xmatkuil, en noviembre.

Finalmente, ¿le va a tocar a usted en su gobierno dar banderazos de salida a las obras de gran relevancia?

Las vamos a terminar todas en nuestro sexenio. Iniciamos antes de empezar el gobierno, ya estábamos alistando todo para que se termine en 2029 máximo.