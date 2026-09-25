Claudia prende al army mexicano

Y para sorpresa de casi nadie, nos cuentan que lo que más robó cámara durante la reciente reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su par coreano Lee Jae-myung, ayer en Palacio Nacional, no fueron los 17 memorandos de entendimiento en materia tecnológica, comercial, educativa, cultural… sino el cantadísimo regreso de BTS al país, por cierto, una gestión que ya había hecho la mandataria tiempo atrás y que terminó con el muy socorrido saludo de las siete estrellas del grupo musical en el balcón presidencial. Y es que en el marco de este acontecimiento diplomático, la mandataria recordó que la próxima jornada de conciertos de k-pop es prácticamente un hecho en el calendario de 2027. Ahí aprovechó para hablar de otro concierto, hoy mismo, de otros exponentes de la música coreana: Stray Kids, por lo que la música de los afamados artistas se puso en el centro de la conversación en las redes, como una muestra de que aquellos acuerdos signados con Corea del Sur sí que traen un combo muy redondo.

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