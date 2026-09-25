Hallan sin vida a Rubén Alberto Curiel Tejeda, funcionario estatal de Puebla; FGE abre investigación

Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, fue hallado sin vida este viernes, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), hechos por los cuales inició una investigación.

La mañana de este viernes, medios locales reportaron el hallazgo sin vida del funcionario poblano dentro de su camioneta, en el sótano 3 del CIS de Angelópolis, en la zona metropolitana de Puebla.

🚨 Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, fue hallado sin vida este viernes, confirmó la Fiscalía estatal.



La FGE informó que abrió una investigación y señaló que, de manera preliminar, el caso apunta… pic.twitter.com/nJmEKO6Oxz — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2026

Posteriormente, la FGE confirmó el hallazgo sin vida, expresó sus condolencias a sus familiares y anunció que inició una investigación por este caso.

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En este sentido, destacó que, de manera preliminar, los indicios apuntan a una “muerte autoinflingida”.

“Esta circunstancia no se dará por concluida hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento. La Fiscalía General del Estado de Puebla reitera su solidaridad con la familia de Rubén Alberto Curiel Tejeda y solicita respeto a su privacidad durante este momento de duelo”, destacó la FGE.

🚨Rubén Alberto Curiel, Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue localizado sin vida en el sótano 3 del estacionamiento del CIS Angelópolis.



De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un suicidio.



Personal del SEMEFO realiza las… pic.twitter.com/cMZfpM9FPj — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) September 25, 2026

En el mismo sentido, la titular de la FGE Puebla lamentó el fallecimiento de Rubén Alberto Curiel, y expresó sus condolencias a familiares.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Rubén Alberto Curiel Tejeda, con quien compartí el servicio público. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Les deseo fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, escribió Pastor Betancourt.

🕊️ La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno expresa sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros de trabajo de Rubén Alberto Curiel Tejeda. pic.twitter.com/uC9GkYALWz — Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (@BuenGobiernoPue) September 25, 2026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla también expresó sus condolencias por la muerte de quien fungía como su coordinador General Jurídico, y enfatizó que colabora con la Fiscalía en las investigaciones.

“La Secretaría mantiene plena colaboración y coordinación institucional con la Fiscalía. Se apegará al debido proceso y esperará los resultados oficiales de las investigaciones”, se lee en la tarjeta informativa.

🤝 El Coordinador General Jurídico, Rubén Alberto Curiel Tejeda, participa en reuniones de trabajo en la @SPFAGobPue, en el área de Bienes Muebles e Inmuebles.



📋 Estos encuentros permiten dar seguimiento a temas jurídicos y administrativos, así como fortalecer las acciones para… pic.twitter.com/cK4ctaobGb — Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (@BuenGobiernoPue) September 24, 2026

Hasta ayer, Curiel Tejeda llevaba a cabo actividades públicas como parte de su labor en la Secretaría de Buen Gobierno estatal.

A través de una publicación en redes sociales, la dependencia destacó que encabezó una reunión de trabajo con la Secretaría de Planeación y Finanzas.

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