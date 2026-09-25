Gobiernos de México y Guerrero fortalecen transformación turística de Acapulco

Autoridades federales y estatales coordinan obras de infraestructura y mejoramiento urbano para devolver el dinamismo al puerto de Acapulco.

La transformación y recuperación turística de Acapulco avanzan mediante una estrategia integral impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo y Fonatur, en coordinación con el Gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con acciones orientadas a fortalecer la infraestructura, los servicios y la imagen urbana del puerto.

Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno, en la conferencia matutina, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el modelo integral de destinos “Acapulco se Transforma Contigo”, como parte de las acciones implementadas para consolidar la recuperación del puerto y fortalecer su competitividad turística.

Estrategia de recuperación turística busca detonar el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las familias acapulqueñas. ı Foto: Captura de video

La estrategia contempla trabajos de mantenimiento y mejoramiento urbano, rehabilitación de accesos públicos a las playas, construcción de 11 senderos, renovación de la Costera Miguel Alemán, recuperación de la Bahía Histórica, acciones de saneamiento y servicios de agua, así como la consolidación de nuevos corredores turísticos.

Estos trabajos forman parte de una visión integral que busca mejorar las condiciones del destino tanto para quienes lo visitan como para las familias acapulqueñas, mediante espacios públicos renovados, mejores servicios y una oferta turística más diversificada.

La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido avanzar en la recuperación de espacios emblemáticos y en el fortalecimiento de la infraestructura turística, al tiempo que se impulsan nuevas rutas y productos para ampliar la conectividad y atraer visitantes nacionales e internacionales.

Como resultado de esta estrategia, Acapulco registra una recuperación sostenida de su actividad turística. De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Turismo federal, el puerto registra un incremento en la llegada de visitantes respecto al año anterior, reflejo de las acciones que se desarrollan para recuperar su dinamismo turístico.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene la coordinación con el Gobierno de México para acompañar estos esfuerzos y contribuir a que la transformación de Acapulco se traduzca en mayor actividad turística, generación de empleos y bienestar para las familias del puerto.

Con estos trabajos y acciones, Acapulco avanza en su recuperación y consolidación como uno de los principales destinos turísticos de México, fortaleciendo su infraestructura, mejorando su imagen urbana y ampliando las oportunidades para el desarrollo económico y turístico de Guerrero.

am