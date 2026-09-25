México rompe cinco récords turísticos en visitantes, derrama económica y empleo

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, presentó los resultados de la actividad turística durante el primer semestre del año.

En el primer semestre de este año, México consiguió romper récord en cinco indicadores turísticos, que se han traducido en mayores ingresos para el país, así como en la generación de más empleos.

Al rendir el informe de resultados de la Secretaría de Turismo, la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez, expuso que el número de visitantes internacionales llegó a 59.7 millones, lo que representa siete por ciento más que en 2025.

En cuanto a los turistas internacionales, que son aquellos que sí pernoctan en el país, se ubicó en 28.9 millones, es decir, 4.5 por ciento más que el año pasado.

El turismo internacional generó una derrama económica de 21 mil 743 millones de dólares durante los primeros seis meses del año. ı Foto: Captura de video

La derrama económica de viajeros internacionales llegó a los 21 mil 743 millones de dólares, rebasando así 0.3 por ciento a los ingresos por este mismo concepto en 2025, mientras que en los cruceros hubo una afluencia de 7.4 millones de personas, es decir, 13.6 por ciento más, lo que a su vez significó una derrama de 649 millones de dólares, es decir, 17.3 por ciento más que el año anterior.

Este panorama llevó a que el empleo turístico al segundo trimestre fuera de 5.07 millones de personas, que es la cifra más alta de la que se tiene registro. A su vez, esto es equivalente a 9.3 por ciento del empleo nacional.

Destacó que la participación de las mujeres en este sector se ubicó en 54 por ciento.

La actividad turística en México registró máximos históricos en visitantes, empleo y otros indicadores durante el primer semestre. ı Foto: Captura de video

Aunque no fue señalado como récord, pero sí como un dato destacado, la cifra de turistas nacionales llegó a 65 millones, lo que también significó un crecimiento de 2.1 por ciento.

La secretaria también reportó que la inversión privada turística llegó a los mil 965 millones de dólares, que es 6.3 por ciento de la inversión nacional.

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