Marcha por Ayotzinapa 2026: Padres de los 43 elevarán reclamo en la SCJN

A un día de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, madres y padres de los jóvenes protestarán esta mañana frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aseguran que elevarán el reclamo por la falta de respuestas a su búsqueda; además, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, sostuvo que el señalamiento contra la institución castrense “no es capricho”.

Vicario aseguró que existen elementos recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, desde la perspectiva de las familias, apuntan a la participación militar.

Asimismo, señaló que las familias únicamente han sostenido dos reuniones con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra: Una en marzo de 2021 en la Normal de Ayotzinapa, y otra el 25 de marzo de 2022 en la Ciudad de México.

🚨 Un gran cerco se observa en el primer cuadro de la Ciudad de México

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Blindan Bellas Artes, Palacio Nacional y SCJN previo a marcha

Por la tarde del pasado jueves, una comisión de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas acudió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudiantes universitarios manifestaron su solidaridad con las familias.

El padre de Adán, Bernabé Abrajam, convocó a los jóvenes a participar en la marcha nacional del próximo sábado 26 de septiembre, con la finalidad de “demostrarle al Estado que no nada más son 43 padres de familia que se están pronunciando por sus hijos, sino que sabemos que hay miles de personas más que tienen sus familiares desaparecidos”.

La movilización de hoy forma parte de la jornada de lucha convocada por las familias y estudiantes de Ayotzinapa, que se realizará del 21 al 27 de septiembre, y que cuenta con actividades en Guerrero y la Ciudad de México.

Así reciben en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

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Hilda Hernández Rivera, madre del estudiante César Manuel, acusó a la CNDH de haber vulnerado los derechos humanos tanto de los jóvenes desaparecidos como de sus familias, por lo que considera que la parada que realizarán hoy en la Corte es otra forma de presionar a las autoridades.

La madre recordó que existe una resolución judicial que reconoce la existencia de alrededor de 800 folios relacionados con el caso, y afirmó que el Ejército se ha negado a entregarlos.

“Es necesario decir por qué se defiende al Ejército si hay muchas líneas que van hacia ellos”, reclamó. Además, cuestionó que el organismo nacional no haya brindado el respaldo que las familias han esperado durante los casi 12 años transcurridos.

La jornada de movilizaciones continuará este viernes 25 de septiembre con un mitin frente a la SCJN, tendrá como acto central la marcha del sábado 26, y concluirá el domingo 27 de septiembre en Guerrero.

María de Jesús Bello asegura que confían en que, a pesar de los límites que les ha impuesto el Gobierno, hoy puedan acercarse a algún ministro de la Corte para encontrar otras vías que permitan esclarecer el caso, ocurrido hace 12 años.

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