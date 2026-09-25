Los 43 de la 4T, Juchitán rehén y el falso huachicol

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Semana negra para la propaganda cuatroteísta. Una más que, de cualquier forma, no impedirá que el próximo año Morena mantenga su hegemonía política en el Congreso y en el mapa nacional. Tampoco el lance retórico de su aliado, el PT, sobre hacerles perder, hasta en 12 elecciones, resta poder al nuevo partidazo de México.

No porque el México de los medios, de las noticias y de las redes sociales inundadas de memes legales, tampoco es el México que no comprende que, ante la falta de oportunidades, crecimiento y movilidad social las becas, los apoyos y las pensiones en dinero contante y constante es un legítimo condicionador de preferencias electorales.

La inmoralidad nacional que representa la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, hace 12 años, fue explotada electoralmente por AMLO y los suyos, sin rubor. Sobre las ruinas del priismo, el movimiento sacó raja prometiendo que si ellos llegaban al poder habría justicia.

Llegaron, están y nomás tampoco se halla a la justicia, ni a la vieja ni a la nueva, justicia que se debe al pueblo. Más y más retórica que el pueblo bueno premia con su voto de acordeón.

Ayer, familias y la marea de los 43 de Ayotzinapa protestaron afuera de una CNDH que gasta en campañas presumiendo lo que no tiene, cercanía con el pueblo e independencia ante el Gobierno.

Los deudos de los 43 reclaman que esta CNDH terminó por eximir al Ejército y fuerzas federales. O sea, el mundo al revés de una comisión minúscula y autoinvalidada.

En Juchitán, Oaxaca, el Gabinete de Seguridad federal detuvo, por fin, al narco alcalde morenista Miguel Sánchez, capo regional y líder de Los Cromos, franquicia local del CJNG.

La fichita es señalada desde hace mucho, lo sabían quienes querían y los que no, pues ahora aplauden la aplicación de la ley sin distingos. Ajá. Y luego nos devanamos el seso criticando que Trump hable groseramente de una nación cooptada, rehén de sus monstros gestados entre abrazos y demagogia.

Seguimos a la espera de informes sobre los expedientes de políticos mayores cuestionados por Estados Unidos, por revelaciones periodísticas y vox populi, pero ésos siguen con licencias, con fuero, en funciones, con recursos e impunes.

Su bendición es que el segundo piso de la 4T eligió enarbolar la soberanía para evitar que todos esos alfiles en jaque salpiquen al rey del movimiento.

Y en las pifias originales e increíbles, apenas hace una semana la mañanera del pueblo se intituló “decomiso histórico de huachicol”. Ahora se habla de “no poder descartar que sea huachicol” y no de que el Estado tenga pruebas de carga para haber anunciado lo que hoy pinta como un histórico fiasco.

Y como se hacía antes se hace ahora; los eslabones más débiles se rompen, cae el delegado de la FGR en Guanajuato y con eso tratan de detener la infección. Vaya semanita.