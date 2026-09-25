Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El nuevo régimen que ha construido, como sea, la llamada 4T ha logrado cohesiones internas.

Se ha aplicado el no le cambien ni una coma. No importan las voces diferentes y más si éstas proceden de la oposición. En el oficialismo los que piensan de otra manera acaban siendo sometidos por la máxima de Palacio Nacional.

Se argumenta que lo que se aprueba viene de procesos en que se recogió la voz del “pueblo”, lo cual no es necesariamente cierto. Las cosas en el país han evolucionado y mucho de lo que se ofreció desde López Obrador ha sufrido cambios significativos que los gobiernos no han entendido del todo.

Se apela el “pueblo”, pero decide la élite del partido y del gobierno. En las campañas se llevaron a cabo consultas muy a la manera de López Obrador, y por ende de Morena, en las que, en algunos casos, la manipulación terminó por ser la definición de algunas de las propuestas.

No se soslaya que opiniones y sentires de una buena cantidad de ciudadanos hayan sido escuchados. Sin embargo, ésta fue reinterpretada junto con lo que como proyecto de gobierno tenía López Obrador.

El cambio de régimen terminó por ser a imagen y semejanza de López Obrador. La forma en que a lo largo de estos años se han tomado decisiones en el Congreso tiene que ver con lo que el expresidente planteaba y dejó como herencia.

Al interior del gobierno y del partido las voces disidentes son sometidas, o, en algunos casos, terminan por forzarlas para hacerlas a un lado; a López Obrador no le gustaba que le renunciaran.

En lugar de hacer un alto en el camino para atender esas voces que podrían darles giros favorables a los proyectos estratégicos y de gobierno, terminan sin ser consideradas. López Obrador dirigió el país bajo una única perspectiva y quizá la de algunos afines que no se atrevían a disentir.

Se llevó a cabo un proceso que desarrolló al máximo la crítica y la presión a quienes pensaban, piensan, diferente, ya sea políticamente o a través de organizaciones sociales y del periodismo.

que está porvenir, el gobierno y su partido deben de considerar que es necesario encontrar contrapesos. Es claro que no les gustan los que vienen de fuera, pero se tienen que alentar en lo interno las voces que puedan construir las nuevas etapas del régimen y sobre todo la infinidad de retos de temas de primer orden, como es la Inteligencia Artificial.

En esta materia estamos muy lejos en todos los sentidos. Lo que viene va a ser avasallante. Va a requerir de miradas internas que no bastan con regulaciones o nuevas legislaciones. La IA no tiene camino de regreso, va en el voy derecho y no me quito.

Las empresas que están detrás de ella saben que frenarse significa que las de junto no lo hagan. No hay palabra de honor. Es tal la búsqueda del poder y el dinero que lo único que podría más menos frenar el camino imparable son los gobiernos.

La 4T debe asumir en sus interminables afanes, algunos desbocados, la IA tiene que escuchar a quienes en el país vienen desde hace tiempo desarrollando estrategias para al menos ir entendiendo el fenómeno.

Si no se construye una propuesta de regulación y acción con la voz de los expertos no sólo en el tema, sino también en educación, antropología, sociología, filosofía, psicología, a pesar de que no sean militantes de la causa, el desenlace podría ser fatal e irreversible. La IA va a cambiar de manera significativa nuestras vidas.

Al gobierno no le gustan los contrapesos. Ya se vio en lo que han llamado la construcción del nuevo régimen. Lo que viene tiene que ver con una construcción literalmente de una nueva vida, y para eso los contrapesos se convierten en la mejor solución ante lo que ya empieza a ser inevitable.

Escuchar.

RESQUICIOS.

Varias iniciativas que llegarán al Congreso van a requerir de una mayoría para aprobarse. En el Senado, Luis Armando Melgar, del Verde anunció que no apoyará algunas de ellas. Su voto va a hacer falta, y si no se entienden con el PT, a ver cómo le hacen.