• La certeza de Higinio

Dicen que ha robado varias miradas la seguridad con la que el presidente del Senado, Higinio Martínez, salió a tranquilizar a quienes ven riesgos de censura en la llamada “Ley Antimemes”. El morenista afirmó que no es que alguien, con esta iniciativa, pretenda perseguir a jóvenes, artistas o ciudadanos por crear memes y difundirlos en la red. El legislador mexiquense dijo a los malpensados que dicha reforma no busca otra cosa que proteger los derechos de autor y evitar la suplantación de símbolos oficiales. Hasta ahí, todo en orden. El granito en el arroz vino después, cuando explicó: “Lo digo yo sin saber a fondo cómo viene el contenido de la modificación”. ¡Caramba! Dicen que casi nadie pudo pasar por alto semejante paradoja: quien tendrá que conducir la discusión de este proyecto desde la Mesa Directiva de la Cámara alta ya tiene certeza sobre lo que éste no hará, aunque admite que todavía no conoce a profundidad lo que dice la propuesta. Eso sí, prometió que las dudas serán aclaradas durante el debate. Bueno, pues atentos.

Todos sueñan con la unidad

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Nos hacen ver que puede que Morena esté apelando —hoy más que nunca— a repetir tantas veces la palabra unidad, a ver si así se le hace realidad, no sólo entre sus afiliados, sino también con sus aliados. Y es que ayer se les vio juntos a la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel, y a su par del PT, Alberto Anaya, en un encuentro que parecía obligado, a juzgar por las recientes diferencias expresadas por el partido de la estrella por las encuestas rumbo a 2027. La foto tras aquella reunión se resumió así: “Unidos seguiremos avanzando”. Pero no fueron los únicos que aplicaron la operación cicatriz. Dicen que ese ejemplo también lo siguieron en Baja California y más al sur, en Guerrero. Tres fotografías, tres acercamientos y la misma palabra. Está por verse cuánto de eso sobrevive de aquí a las intermedias. Porque a diferencia de lo anterior en Morelos tomaron otra ruta: Morena y PT van cada uno por su lado. Pendientes.

Sonría, lo graba Noroña

Y ojo a los que anden por restaurantes lujosos, exclusivos destinos europeos o en clase premier de alguna aerolínea, porque resulta que el senador Gerardo Fernández Noroña ya encontró una respuesta para quienes decidan increparlo —porque vaya que ya se volvió cliente frecuente—. Ahora, amagó, sacará el teléfono y los grabará sin más. El legislador tuvo que tomar esta difícil decisión luego de que la semana pasada dos mujeres le gritaran “corrupto” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El morenista, harto de esos desplantes, anunció que a partir de ya no saldrá de casa sin pila reforzada, pues mantendrá la cámara preparada. “El que se quiera hacer famoso, se va a hacer famoso a mis costillas”, advirtió con ironía uno de los personajes del oficialismo a quien, nos recuerdan, le cuesta apartarse de la polémica y los reflectores. Cuentan que el legislador todavía dejó planteado que serán quienes vean las imágenes los que juzguen “si hay razón o no”. Así que si alguien ve a Noroña échele una sonrisa porque si no, uf.

Filtros y ceguera política

Llamó la atención el reconocimiento que hizo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, sobre el costo que tienen que pagar los partidos cuando alguno de sus abanderados termina bajo investigación por presuntos vínculos criminales. Y es que, tras la reciente detención del alcalde morenista de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano —de quien todo el mundo quiso distanciarse, hasta su suplente—, el diputado del PVEM fue claro: negar que exista un costo político para quienes lo llevaron a la elección sería “cegarnos”. Pero agregó algo que acaso resulte más relevante rumbo a 2027: de ahí la importancia de que existan filtros y de que los partidos estén atentos a quiénes convierten en candidatos. El señalamiento llega justo cuando dentro de la 4T se ha abierto una discusión sobre la necesidad de revisar con mayor rigor los perfiles que aparecerán en las boletas el próximo año. Porque una cosa es deslindarse cuando aparecen las acusaciones y otra, bastante distinta, preguntarse qué tan eficaces son los controles partidistas. Ahí el detalle.

Fecha de caducidad

Cuentan que mientras Morena, PT y PVEM siguen deshojando la margarita —y también deshojándose entre ellos— sobre cómo llegarán a las elecciones de 2027 —o si lo harán juntos—, el INE ya les puso una fecha en el calendario. El Consejo General determinó que los partidos tendrán hasta el 4 de enero para registrar sus convenios de coalición para la elección de diputados federales, justo el mismo día en que arrancarán las precampañas. Así que los abrazos, fotografías y llamados a la unidad que comenzaron a multiplicarse en estos días tendrán poco más de tres meses para convertirse en acuerdos. Y no será un asunto menor, pues el instituto también estableció reglas de afiliación efectiva para determinar a qué partido deberán contabilizarse los triunfos obtenidos en coalición para efectos de la representación proporcional. Por lo pronto, entre tantas diferencias, reclamos y reconciliaciones, el árbitro ya puso algo que suele ayudar bastante en las negociaciones políticas: un límite. Vaya.

Claudia prende al army mexicano

Y para sorpresa de casi nadie, nos cuentan que lo que más robó cámara durante la reciente reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su par coreano Lee Jae-myung, ayer en Palacio Nacional, no fueron los 17 memorandos de entendimiento en materia tecnológica, comercial, educativa, cultural… sino el cantadísimo regreso de BTS al país, por cierto, una gestión que ya había hecho la mandataria tiempo atrás y que terminó con el muy socorrido saludo de las siete estrellas del grupo musical en el balcón presidencial. Y es que en el marco de este acontecimiento diplomático, la mandataria recordó que la próxima jornada de conciertos de k-pop es prácticamente un hecho en el calendario de 2027. Ahí aprovechó para hablar de otro concierto, hoy mismo, de otros exponentes de la música coreana: Stray Kids, por lo que la música de los afamados artistas se puso en el centro de la conversación en las redes, como una muestra de que aquellos acuerdos signados con Corea del Sur sí que traen un combo muy redondo.