Todos sueñan con la unidad

Nos hacen ver que puede que Morena esté apelando —hoy más que nunca— a repetir tantas veces la palabra unidad, a ver si así se le hace realidad, no sólo entre sus afiliados, sino también con sus aliados. Y es que ayer se les vio juntos a la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel, y a su par del PT, Alberto Anaya, en un encuentro que parecía obligado, a juzgar por las recientes diferencias expresadas por el partido de la estrella por las encuestas rumbo a 2027. La foto tras aquella reunión se resumió así: “Unidos seguiremos avanzando”. Pero no fueron los únicos que aplicaron la operación cicatriz. Dicen que ese ejemplo también lo siguieron en Baja California y más al sur, en Guerrero. Tres fotografías, tres acercamientos y la misma palabra. Está por verse cuánto de eso sobrevive de aquí a las intermedias. Porque a diferencia de lo anterior en Morelos tomaron otra ruta: Morena y PT van cada uno por su lado. Pendientes.