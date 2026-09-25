Sonría, lo graba Noroña

Y ojo a los que anden por restaurantes lujosos, exclusivos destinos europeos o en clase premier de alguna aerolínea, porque resulta que el senador Gerardo Fernández Noroña ya encontró una respuesta para quienes decidan increparlo —porque vaya que ya se volvió cliente frecuente—. Ahora, amagó, sacará el teléfono y los grabará sin más. El legislador tuvo que tomar esta difícil decisión luego de que la semana pasada dos mujeres le gritaran “corrupto” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El morenista, harto de esos desplantes, anunció que a partir de ya no saldrá de casa sin pila reforzada, pues mantendrá la cámara preparada. “El que se quiera hacer famoso, se va a hacer famoso a mis costillas”, advirtió con ironía uno de los personajes del oficialismo a quien, nos recuerdan, le cuesta apartarse de la polémica y los reflectores. Cuentan que el legislador todavía dejó planteado que serán quienes vean las imágenes los que juzguen “si hay razón o no”. Así que si alguien ve a Noroña échele una sonrisa porque si no, uf.