La certeza de Higinio

Dicen que ha robado varias miradas la seguridad con la que el presidente del Senado, Higinio Martínez, salió a tranquilizar a quienes ven riesgos de censura en la llamada “Ley Antimemes”. El morenista afirmó que no es que alguien, con esta iniciativa, pretenda perseguir a jóvenes, artistas o ciudadanos por crear memes y difundirlos en la red. El legislador mexiquense dijo a los malpensados que dicha reforma no busca otra cosa que proteger los derechos de autor y evitar la suplantación de símbolos oficiales. Hasta ahí, todo en orden. El granito en el arroz vino después, cuando explicó: “Lo digo yo sin saber a fondo cómo viene el contenido de la modificación”. ¡Caramba! Dicen que casi nadie pudo pasar por alto semejante paradoja: quien tendrá que conducir la discusión de este proyecto desde la Mesa Directiva de la Cámara alta ya tiene certeza sobre lo que éste no hará, aunque admite que todavía no conoce a profundidad lo que dice la propuesta. Eso sí, prometió que las dudas serán aclaradas durante el debate. Bueno, pues atentos.

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