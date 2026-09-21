‘No se encubre a nadie, pero tampoco se toma en cuenta libros de ficción’, señala CSP por caso Ayotzinapa

A días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta semana se presentarán avances de la investigación y sostuvo que no se encuebre a nadie, pero tampoco se consideran los “libros de ficción” respecto a este caso.

En su conferencia mañanera de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los nuevos hallazgos de la indagatoria ya fueron dados a conocer a las madres y los padres de los estudiantes en una reunión.

“Va a ser un informe público. Ya se lo presentamos a las madres. Tiene que ser esta semana porque el sábado es 26 de septiembre (fecha de la desaparición)”, mencionó Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante los señalamientos con los que las familias acusan al Estado de encubrir a elementos del Ejército, Claudia Sheinbaum Pardo negó que su administración incurra en una práctica de este tipo, como, sugirió, sí lo hicieron otros gobiernos.

“De entrada, no se encubre a nadie, pero tampoco se toma en cuenta eh libros de ficción. Ya van a ver cuando se presente el informe a quiénes protegieron, los libros de ficción”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía Especializada presentará los resultados de las lineas de investigación que han llevado a detenidos y la recolección de pruebas que sustentan las decisiones tomadas.

“Se va a presentar por parte de la fiscalía especializada las líneas de investigación que se presentaron y dónde hay detenidos y cuáles son las pruebas, lo que sustenta estas líneas de investigación y hasta dónde se va avanzando. Y son muy relevantes. Muy relevantes pues son datos científicos, no sólo son testimonios”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que los avances no indican que el caso se cierre, ya que las averiguaciones se mantendrán para llegar a la verdad y saber qué ocurrió con los normalistas en aquella madrugada del 2014.

“Por supuesto hay que seguir investigando, no es el cierre de la investigación, ni mucho menos, porque igual que los padres, nosotros queremos llegar padres y madres a la verdad, a la justicia y encontrar a los jóvenes”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR