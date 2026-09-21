Se activa Plan Marina en Fase de Prevención en el litoral del Pacífico, ante la presencia del huracán ‘Polo’ categoría uno

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que se activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados del litoral del Pacífico, con el objetivo de auxiliar a la población civil que pueda verse afectada ante la presencia del huracán “Polo” categoría uno.
En este contexto, citado huracán se localiza a aproximadamente 238 millas náuticas (441 kilómetros) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y 204 millas náuticas (377 kilómetros) al oeste suroreste de Acapulco, Guerrero; ocasiona cielos de nublado a cerrado, lluvias y chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones. Cabe destacar que se prevé que en las próximas 12 horas, citado fenómeno meteorológico evolucione a huracán categoría 2 y en las próximas 24 a 36 horas, a huracán categoría 3.
En atención a la evolución y seguimiento de este fenómeno meteorológico, así como con el propósito de salvaguardar la vida humana, proteger los bienes de la población y reducir riesgos, los Mandos Navales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán, mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y una estrecha coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, a fin de implementar oportunamente las acciones preventivas correspondientes.
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De igual manera, las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSARES) de estas jurisdicciones se encuentran alertadas y preparadas para efectuar las coordinaciones necesarias con las autoridades correspondientes y brindar apoyo en caso de requerirse.
Cabe destacar que personal de la Secretaría de Marina a través de citados Mandos Navales ha sostenido reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno y Protección Civil, para brindar los apoyos que sean requeridos en atención a la ciudadanía en esas entidades.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los avisos y boletines emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y demás autoridades competentes, así como atender oportunamente las recomendaciones y medidas preventivas que determinen las instancias de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se invita a la comunidad marítima a permanecer atenta a los avisos que emitan las Capitanías de Puerto para evitar riesgos innecesarios y salvaguardar la vida humana en la mar.
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FGR