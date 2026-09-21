PT: Coalición puede fracturarse si Morena no atiende; piensa que puede solo, no tiene visión de estado

El Partido del Trabajo mantiene su inconformidad con el desdén que ha acusado de parte de Morena en la definición de candidaturas, a partir de lo cual advirtió que la coalición de la 4T podría fracturarse si el partido guinda “no atiende” lo que se le plantea, pues además lo señala de estar “sobrado” de soberbia por creer que puede contender solo en las próximas elecciones.

A su salida de una reunión con la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que el partido guinda se siente con la confianza de presentar sólo sus candidaturas porque hasta ahora no ve competencia en la oposición.

“Sí se pueda fracturar si Morena no atiende lo que se le está planteando. Está clarito ese ejercicio, se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que Morena tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz. Como no hay adversario por la derecha todavía un poco que pueda haber, digamos, peso, y entonces, desdeña a los aliados, diciendo que puede solo, quizás eso es lo que nosotros leemos”, declaró.

Además, arremetió contra el partido guinda al señalar que ya carece de una visión de estado e incluso cuestionó que mantenga el respeto a sus principios: no mentir, no robar y no traicionar.

“O son 4T o ya no son 4T, porque yo no puedo argumentar ahorita que pueden cumplir, no mentir, no robar y no traicionar… Hay mucha soberbia y hay mucho pensamiento de que, primero, no tienen visión de estado y segundo, piensan que solos pueden”, dijo.

Sandoval incluso comentó que estarían abiertos a recibir a los aspirantes de Morena para ser candidateados rumbo a los siguientes comicios, ya que también aseguró que han sido buscados por varios en distintos estados.

“Pues, nosotros estamos abiertos a lo que se pueda dar en esa lógica, si Morena no atiende”, afirmó.

Evitó fijar un plazo para que Morena atienda lo que los aliados piden y dijo que su partido está en la disposición de discutir las diferencias en el momento que se dé.

Te puede interesar:

- El PT pinta raya a procesos de Morena y valora ir al margen de 4T en 4 estados

- Prevén a Buen Gobierno +56 mdp; a gasto global anticorrupción -653 mdp

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR