México se afianza en ranking global de Turismo

El país se posicionó, el año pasado, en el cuarto lugar de las 10 economías que más contribuyen directamente en viajes y turismo y en el gasto de viajes de ocio al Producto Interno Bruto (PIB) mundial; además, es la única nación de Latinoamérica que se encuentra en el listado, indicó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, (WTTC por sus siglas en inglés).

“Oxford Economics nos compartió las 10 economías más grandes en el mundo. Por supuesto, la más grande sigue siendo Estados Unidos, seguido por una cantidad importante por China, después viene Alemania y lo más interesante en esto es que el cuarto país es México…, Porque es un país que ha venido haciendo mucho, pero para nosotros fue muy interesante que México estuviera en el cuarto lugar”, indicó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

El Tip: En 2025 el sector de viajes de turismo en México hizo una contribución al PIB nacional de 282 mil 700 mdd, lo que equivale al 15.2% de la economía del país.

Dijo que a partir de ahora el organismo monitoreará dos rankings; el primero, lista las economías que más contribuyen de forma directa en viajes y turismo al PIB, es decir, la cuenta que los viajeros pagan en el hotel, las agencias de viajes, o las aerolíneas y que no incluye inversiones ni gastos indirectos ni inducidos. El segundo, se centrará en el gasto que se realiza por viajes de placer y ocio.

En el primer ranking, el país tuvo la cuarta posición y su contribución al PIB fue de 149 mil 400 mdd, sólo por debajo de Alemania con 202 mil 900 mdd; China, 434 mil 800 mdd y EU, en el primer lugar, con 885 mil 800 mdd. Las naciones por debajo de México fueron Francia, España, Italia, Reino Unido, Japón e India.

En tanto, en el segundo, aquel que mide en qué economías fue mayor el gasto en viajes de ocio, en términos absolutos, México también se posicionó en el cuarto lugar con 237 mil 900 mdd; de igual forma por detrás de Alemania, China y EU.

“Estoy segura de que estos nuevos rankings globales sobre el desempeño de Viajes y Turismo se convertirán en un referente para evaluar de manera efectiva el desempeño turístico a nivel mundial”, agregó la representante del sector.