Sectur y ONU Turismo impulsan plataforma para turismo comunitario

Los pequeños emprendedores y proyectos turísticos comunitarios en México tendrán acceso directo al mercado global a través de una nueva plataforma digital diseñada para eliminar intermediarios y garantizar que la derrama económica permanezca en los pueblos y regiones del país.
La estrategia busca la inclusión digital y financiera de artesanos, guías locales y pequeñas cooperativas que enfrentan dificultades para conectarse con los viajeros internacionales y adoptar medios de pago digitales.
El anuncio se concretó durante la primera visita oficial a México de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, quien sostuvo un encuentro de trabajo con la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.
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“Hablamos del turismo comunitario, de capacitación, pero de algo muy peculiar: la digitalización. Buscamos visibilizar a las micro y pequeñas empresas turísticas a nivel mundial”, afirmó Rodríguez Zamora al explicar los alcances del proyecto estatal.
La titular de Sectur precisó que esta herramienta permitirá a las comunidades ofertar sus experiencias directamente en la red de distribución turística, lo que aumentará sus ingresos de manera sostenida.
Por su parte, Shaikha Nasser Al Nowais destacó la identidad y diversidad cultural de los destinos mexicanos como una fortaleza única frente al mercado internacional, ratificando el apoyo técnico de la organización multinacional.
“Queremos que tengan más exposición para generar un impacto positivo. Si las comunidades se benefician, el país florecerá”, expresó la representante internacional sobre la cooperación que incluirá diplomados, talleres e idiomas para los prestadores de servicios.
El acuerdo se reforzó en el marco de la 71ª Asamblea de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), donde las 32 entidades federativas refrendaron su compromiso de diversificar los destinos tradicionales.
Roberto Monroy García, presidente de ASETUR, señaló que el gran reto de la industria nacional es transformar la riqueza cultural en bienestar equitativo para las zonas que históricamente han quedado al margen del desarrollo.
Con esta alianza institucional, México busca consolidar una política turística regional enfocada en la sostenibilidad, permitiendo que la actividad genere ingresos directos en localidades donde antes no existía oferta turística formal.
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JVR