México y EU realizan operativo contra drones criminales en frontera entre Tijuana y San Diego

Autoridades de México y Estados Unidos desplegaron este lunes la segunda fase de una operación contra drones utilizados por grupos criminales en distintos puntos de la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Se trata de la operación binacional “Águila Alta”, que consiste en la detección e inhabilitación de dispositivos con los que delincuentes vigilan a las autoridades mexicanas y estadounidenses para facilitar el tráfico de personas y drogas.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la segunda etapa de la operación terminará el próximo 21 de septiembre, e incluirá la presencia de autoridades mexicanas y agencias estadounidenses en cada lado de la franja fronteriza, así como equipos antidrón fijos y móviles.

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Primera fase de ‘Águila Alta’ terminó el 2 de septiembre

La primera fase del ejercicio binacional, del 31 de agosto al 2 de septiembre, consistió en la “coordinación sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos” para delimitar las zonas de operación.

La operación “Águila Alta” forma parte de las acciones acordadas dentro del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos de América, que contempla reconocimientos de seguridad concurrentes a lo largo de la frontera común.

México y Estados Unidos ya habían realizado una operación similar entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, del 17 al 31 de marzo.

“La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano”, señaló la Defensa.

El pasado 4 de septiembre, el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) informó que ha derribado más de 300 sistemas aéreos no tripulados vinculados con organizaciones criminales en la frontera con México durante 2026.

El USNORTHCOM sostuvo que los dispositivos interceptados estaban relacionados con actividades ilícitas y que las organizaciones criminales los emplean para apoyar operaciones de contrabando y vigilar a personal militar y policial a lo largo de la frontera.

Operation Ardent Vanguard Update



11 cartel drones defeated by the Army’s Multipurpose High Energy Laser as of Sep. 4. More than 300 defeats using kinetic and non-kinetic systems this year, with more than 100 occurring in August.



“JTF Southern Border’s combined arms approach… pic.twitter.com/KexEOvgM9D — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 4, 2026

En México, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que mantienen desplegados 165 equipos antidrones en la frontera con Estados Unidos para combatir su uso por parte de las organizaciones criminales.

Precisó que, hasta el momento, no existen conversaciones con Estados Unidos para adquirir tecnología antidrones, aunque afirmó que existe coordinación entre ambos países en materia de vigilancia fronteriza.

“No, no, no hemos platicado de eso. Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los resultados”, aseveró el general.

Con información de Tania Gómez.

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cehr