CRT ampliará alerta en celulares para huracanes, inundaciones, incendios y otros fenómenos naturales

A partir del último trimestre de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) prevé la implementación de una Alerta Máxima ante fenómenos naturales a través de teléfonos celulares, que se suma al sistema de alertamiento sísmico.

Con lo anterior, se incorporarán al mecanismo alertas y avisos de Protección Civil por, entre otros, huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves.

¿Cómo será la alerta para fenómenos naturales?

Al respecto, la CRT aclaró que las alertas contarán con un sonido diferente al de la alerta sísmica, que se mantendrá sin cambios.

Asimismo, precisó que los avisos de Protección Civil utilizarán el sonido que cada usuario tenga configurado en su dispositivo para los mensajes SMS, y servirán para informar a la población sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales.

Con la ampliación del sistema de alertamiento, las autoridades podrán advertir con anticipación riesgos potenciales derivados de fenómenos naturales, “con fines de prevención, evacuación y resguardo, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones”.

¿Será necesario contar con internet o datos móviles?

No. Como sucede con el alertamiento sísmico, para recibir las alertas no será necesario que los teléfonos celulares cuenten con saldo o conexión a internet.

Aunque la CRT no lo aclara, es posible que la implementación de la alerta también utilice el sistema de Cell Broadcast, con lo que los dispositivos móviles podrían recibir el mensaje independientemente de si las líneas telefónicas fueron vinculadas a personas físicas o morales.

En tanto, la Comisión informó que, por motivos de seguridad, los mensajes de alerta no podrán desactivarse y las notificaciones aparecerán de manera inmediata en una ventana emergente en la pantalla de los teléfonos celulares, tal como sucede con la alerta alerta sísmica.

Asimismo, adelantó que al implementación se se llevará a cabo durante los últimos tres meses del año , “una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas”.

Este 7 de septiembre, la durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la implementación de la alerta, aunque únicamente mencionó que “se está trabajando” y que “esperamos que pueda estar ya muy pronto”.

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cehr