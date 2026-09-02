Su registro reactiva líneas telefónicas deshabilitadas

LA COMISIÓN Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó a las personas que cuenten con líneas de celular con terminación 1, que no realizaron la vinculación de sus líneas antes del 31 de agosto, enfrentarán la inhabilitación del servicio hasta que realicen el proceso de registro con su compañía telefónica. Una vez tramitado, el servicio se reactivará de manera inmediata.

La suspensión de las líneas no vinculadas podrá ocurrir dentro de las 72 horas siguientes al 1 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo para la vinculación.

La CRT informó que para el registro de las líneas, el trámite puede ser en línea o presencial en los centros de atención de las empresas telefónicas y sólo se requiere una identificación oficial con CURP y no se almacenan datos biométricos.

El calendario de vinculación continúa de manera escalonada la inhabilitación, ya que el próximo 15 de septiembre corresponde a las líneas con terminación 2. Las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea antes de concluir su fecha límite, para evitar la interrupción en el servicio o filas en el registro.