CRT niega intervenir labor de prensa con lineamientos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el viernes pasado se publicaron los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que servirán para que tanto televidentes como radioescuchas presenten quejas, observaciones, sugerencias a los medios de comunicación y reciban respuesta; además, señaló que las disposiciones no intervienen en el trabajo periodístico ni en la línea editorial.

“Estas disposiciones no intervienen en el trabajo periodístico ni en la línea editorial de los medios de comunicación. La labor de la CRT se centrará en acompañar a la ciudadanía para asegurar la efectividad del mecanismo, para que las audiencias puedan ejercer sus derechos, limitando su actuación únicamente a los casos en que algún medio de comunicación no cumpla con el procedimiento legal establecido”, indicó el organismo.

Los Lineamientos entrarán en vigor 30 días naturales después de su publicación en el DOF. Con esta medida, el país fortaleció su marco democrático para proteger los derechos de las audiencias, garantizar la libertad de expresión y preservar la autonomía editorial de los medios, acotó la CRT.

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El pasado 26 de agosto, el pleno de la comisión aprobó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y estableció que las personas puedan iniciar un procedimiento de queja, comentario o sugerencia a los medios de comunicación con concesiones de espectro radioeléctrico de uso comercial, social y público y obtengan respuesta en un plano no mayor a 20 días.