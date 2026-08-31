Cruz Azul proyecta generación de 14 mil 200 puestos laborales

La cooperativa cuenta con cuatro plantas cementeras en su operación industrial y que se ubican en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes.

Cooperativa Cruz Azul aseguró que, con la inversión de seis mil 500 millones de pesos para su plan de modernización e infraestructura en Hidalgo, se impulsará a la economía local con la generación de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y fortalecerá su capacidad industrial con una producción anual de tres millones de toneladas de cemento.

“Es muy grato para nosotros el día de hoy anunciar esta inversión de seis mil 500 millones de pesos que estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado con el firme propósito de generar empleos y bienestar para las comunidades donde se desarrollan nuestras actividades económicas y sociales”, indicó Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul.

Durante el noveno anuncio de inversiones que encabezó el gobernador Julio Menchaca Salazar, el directivo dio a conocer el conjunto de proyectos estratégicos y la distribución del presupuesto. Y destacó la alianza constructiva entre el sector privado cooperativo y la administración estatal para detonar el progreso productivo y elevar la calidad de vida en la zona.

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85 por ciento el avance de su línea de producción

Dentro del esquema de inversiones se destinarán mil 800 millones de pesos a trabajos de renovación, modernización y reacondicionamiento integral de la planta cementera de Tula de Allende, lo que permitirá la creación de mil puestos de trabajo y la activación de 10 mil empleos indirectos en las cadenas de suministro.

Además, la cooperativa destinará el volumen principal de su capital, que asciende a tres mil 700 millones de pesos, para una nueva línea de producción de cemento que actualmente registra un avance físico del 85 por ciento en su edificación. De igual manera, se destinaron más de mil millones de pesos para la remodelación y actualización del Hospital Cruz Azul, obra que sumará 200 empleos directos y tres mil indirectos orientados a la atención médica integral.

Víctor Velázquez enfatizó que invertir en la entidad representa apostar con visión de futuro por el desarrollo sostenible de las comunidades, dinamizar el mercado de trabajo y procurar el bienestar de la población local. Asimismo, el directivo externó un amplio reconocimiento al gobierno hidalguense por las facilidades prestadas para concretar esta importante inyección de recursos.

“Reitero mi más profundo agradecimiento al gobernador licenciado Julio Menchaca Salazar y a su gran equipo de trabajo porque sin su apoyo esto no podría ser posible. Gracias, gobernador. Los hidalguenses estamos trabajando día a día por un mejor México, agradecemos este trabajo en conjunto y reiteramos nuestro compromiso con el estado”, señaló.

Asimismo, refrendó su vínculo con Hidalgo, entidad donde se originó la institución en 1881, en Tula de Allende. Desde entonces, se ha consolidado como una organización 100 por ciento mexicana.