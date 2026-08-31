Prevén beneficio para 4 millones de negocios

Prevé IP 5.5% más derrama por fiestas

Las celebraciones dejarán una derrama económica de 39 mil 600 millones de pesos, 5.5 por ciento más que el año pasado

Por fiestas patrias se verán beneficiadas más de 4 millones de unidades.
Por fiestas patrias se verán beneficiadas más de 4 millones de unidades. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

LA CONFEDERACIÓN Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) aseguró que la derrama económica prevista por las fiestas patrias del 13 al 16 de septiembre es de 39 mil 600 millones de pesos para todo el país, una cifra 5.5 por ciento más respecto a la celebración del año pasado.

El organismo empresarial sostuvo que las celebraciones beneficiarán las ventas de alrededor de cuatro millones de unidades económicas en todo el país de los giros de supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, restaurantes, establecimientos de entretenimiento y espectáculos, transporte local, incluso grupos musicales y los comercios dedicados a la venta de trajes tradicionales y banderas.

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