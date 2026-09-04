México lidera crecimiento turístico en norteamérica y ocupa el 4.º lugar mundial en dos indicadores económicos

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que, de acuerdo con el más reciente Estudio de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), México lideró el crecimiento del sector turístico en Norteamérica durante 2025, al registrar el mayor incremento de la región en la contribución de viajes y turismo al PIB y el gasto realizado por visitantes internacionales.

“México está demostrando que tiene la capacidad de crecer y competir al más alto nivel. Los resultados del WTTC confirman la fortaleza de nuestro sector turístico, que durante 2025 tuvo un mayor dinamismo que Estados Unidos y Canadá, al tiempo que se mantiene entre los principales mercados turísticos del mundo”, destacó.

De acuerdo con el organismo internacional, encabezado por Gloria Guevara, en 2025 la contribución de viajes y turismo al PIB de México creció 1.8 por ciento, frente a 0.9 por ciento en Estados Unidos y 1.2 por ciento en Canadá. Asimismo, en el gasto de visitantes internacionales, México registró un crecimiento de 3.5 por ciento, mientras que Estados Unidos tuvo una disminución de 4.6 por ciento y Canadá de 3.5 por ciento.

Precisó que, en materia económica, el estudio ubicó a México en el cuarto lugar mundial por la contribución directa de viajes y turismo al PIB, con 149 mil 400 millones de dólares en 2025, solo por debajo de Estados Unidos, China y Alemania.

Además, el país ocupó la cuarta posición global en gasto destinado a viajes de placer y ocio, con 237 mil 900 millones de dólares, también detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Esta posición se mantiene para México desde 2019.

La titular de la Secretaría de Turismo destacó que el desempeño del sector turístico representa una oportunidad para continuar fortaleciendo su impacto en la economía nacional y generar beneficios para los destinos y las comunidades.

“El turismo es uno de los grandes motores de la economía mexicana. Estos resultados muestran que tenemos una industria fuerte, competitiva y con capacidad de crecimiento. Nuestro objetivo es que esta fortaleza se traduzca en más oportunidades, bienestar y Prosperidad Compartida para las comunidades de nuestros destinos”, afirmó.

#Comunicado Sectur 📣



México lidera crecimiento turístico en Norteamérica y ocupa el 4.º lugar mundial en dos indicadores económicos. 🤩🙌🏼



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que, de acuerdo con el WTTC, México ocupó el 4.º lugar mundial en la “contribución… pic.twitter.com/gfRXqu8MSe — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 4, 2026

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FGR