EU derriba más de 300 drones de cárteles en la frontera con México

Estados Unidos ha derribado más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) vinculados con organizaciones criminales en la frontera con México durante 2026, informó este viernes el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

De acuerdo con un comunicado, más de 100 de estos derribos ocurrieron tan solo durante agosto, como parte de las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Comando Norte señaló que la fuerza estadounidense ha empleado sistemas tanto cinéticos como no cinéticos para neutralizar los drones. Entre estos últimos destaca el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL), utilizado por primera vez en operaciones de protección fronteriza el pasado 24 de agosto.

“La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”, indicó el organismo.

Operation Ardent Vanguard Update



11 cartel drones defeated by the Army’s Multipurpose High Energy Laser as of Sep. 4. More than 300 defeats using kinetic and non-kinetic systems this year, with more than 100 occurring in August.



“JTF Southern Border’s combined arms approach… pic.twitter.com/KexEOvgM9D — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 4, 2026

Desde su incorporación a estas operaciones, el AMP-HEL ha sido utilizado en 11 ocasiones. Según el comunicado, en ese periodo los efectivos estadounidenses neutralizaron 11 drones vinculados con cárteles mediante este sistema.

“El sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL”, detalló el Comando Norte.

El organismo militar estadounidense sostuvo que los drones interceptados estaban relacionados con actividades ilícitas y que las organizaciones criminales transnacionales los utilizan para facilitar operaciones de contrabando y realizar labores de vigilancia sobre elementos militares y policiales.

“Los UAS estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial”, afirmó USNORTHCOM.

En total, la JTF-SB aseguró haber “derrotado a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año”, mediante una combinación de tecnologías y métodos de neutralización.

El general Gregory Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y del USNORTHCOM, destacó que la estrategia estadounidense busca ampliar las capacidades para enfrentar las operaciones ilícitas en la zona fronteriza.

“El enfoque de armas combinadas de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y su colaboración con los socios de la misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, declaró Guillot.

El jefe militar agregó que las tropas desplegadas en primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias para actuar contra las amenazas detectadas.

“Las tropas de primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y están aprovechando una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que llevan a cabo la misión de integridad territorial”, puntualizó.

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MSL