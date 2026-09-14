México recibe 59.7 millones de viajeros internacionales entre enero y julio

El sector turístico nacional mantiene una tendencia positiva con un aumento en la captación de divisas y visitantes.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México recibió 59.71 millones de viajeros internacionales durante enero-julio de 2026, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

“México mantiene una tendencia positiva en la llegada de turistas internacionales y estos resultados nos permiten mirar hacia el cierre de 2026 con optimismo. Estamos avanzando hacia una cifra histórica y, al mismo tiempo, seguimos trabajando para que el crecimiento del turismo se traduzca en mayor derrama económica, empleo y bienestar para las comunidades”, afirmó.

Turistas extranjeros generaron una derrama económica superior a 21 mil 700 millones de dólares de enero a julio. ı Foto: Sectur

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la titular de la Secretaría de Turismo destacó que, durante los primeros siete meses del año, la llegada de turistas internacionales alcanzó 28.91 millones, cifra que representa un incremento de 4.5 por ciento frente a los 27.67 millones registrados durante los primeros siete meses de 2025.

En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 21 mil 743 millones de dólares durante enero-julio de 2026, un crecimiento de 0.3 por ciento respecto a los 21 mil 682 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

México registra un incremento del 7% en el arribo de viajeros internacionales durante los primeros siete meses del año. ı Foto: Sectur

Rodríguez Zamora subrayó que estos resultados muestran la fortaleza y el atractivo que mantiene México como destino turístico internacional, al registrar un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes y turistas durante los primeros siete meses del año.

Particularmente, durante julio de 2026, México recibió 8.65 millones de viajeros internacionales, cifra que representa un incremento de 2.9 por ciento respecto a los 8.41 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En el mismo mes, la llegada de turistas internacionales alcanzó 4.41 millones, 3.8 por ciento más que los 4.25 millones registrados en julio del año anterior.

Cifras del INEGI confirman la llegada de 4.41 millones de turistas internacionales solo en el mes de julio. ı Foto: Sectur

La secretaria de Turismo señaló que el comportamiento acumulado durante los primeros siete meses del año permite mantener una perspectiva favorable para el cierre de 2026, particularmente en la llegada de turistas internacionales, indicador que avanza hacia un nuevo máximo histórico.

#Comunicado Sectur 📣



México recibe 59.71 millones de viajeros internacionales de enero a julio, 7% más que en 2025. 🤩🙌🏼



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam , dio a conocer que durante los primero siete meses del año la llegada de turistas internacionales alcanzó 28.91… pic.twitter.com/hHz23h02JO — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 14, 2026

“Los resultados acumulados hasta julio confirman la fortaleza de México como destino turístico y nos permiten proyectar un cierre de 2026 con una cifra histórica en la llegada de turistas internacionales. Es una señal muy positiva para el sector y para las comunidades que viven del turismo, porque detrás de cada visitante hay consumo, empleo y oportunidades para miles de familias”, finalizó.

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