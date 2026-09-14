Este es el precio del dólar HOY lunes 14 de septiembre de 2026

El peso mexicano se ha mantenido por debajo de las 17.00 unidades por dólar, en uno de sus niveles más favorables en meses.
De esta forma, este lunes 14 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 17.1193 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el domingo 13 de septiembre en 16.9920 por cada divisa estadounidense.
Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 16.9707 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 16.9722 pesos por dólar.
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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?
En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este lunes 14 de septiembre:
- Afirme: 16.00 a la compra – 17.60 a la venta
- Banco Azteca: 16.75 a la compra – 17.54 a la venta
- Banco de México, FIX: 16.9707
- Bank of America: 16.1812 a la compra – 18.0832 a la venta
- Banorte: 15.75 a la compra – 17.30 a la venta
- Grupo Financiero Multiva: 17.00 a la compra – N/A a la venta
- Ve por más: 16.6491 a la compra - 17.6647 a la venta
¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?
¿Quieres este lunes 14 de septiembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.
Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.15 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.
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