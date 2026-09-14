Pensiones representan $2.4 billones y elevan presión a presupuesto

Pensiones en 2027 se van a llevar 2.4 bdp; es más de lo que se destina a salud

El presupuesto destinado a las pensiones contributivas y no contributivas ha registrado importantes incrementos en los últimos años, lo que ejerce una presión adicional sobre las finanzas públicas. Para 2027 el Gobierno federal prevé destinar para este fin alrededor de 2.4 billones de pesos, una cifra que supera a lo que se le da a la inversión pública o al sistema de salud.

El Centro de Investigacion Económica y Presupuestaria (CIEP) proyectó que para el próximo año dicho gasto en pensiones se ubicará en 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra similar a la que estima para 2026, pero 1.7 puntos porcentuales superior a lo que se otorgó en 2020, cuando este rubro concentró 4.6 por ciento del PIB.

El Tip: El gasto per cápita de las pensiones de CFE suma 1.1 mdp para 2027; cantidad mayor que la que reciben los pensionados del IMSS, ISSSTE, Pemex y del Bienestar juntos.

“El gasto en pensiones se está comiendo 6.3 por ciento del PIB; es decir, toda nuestra recaudación por IVA, al menos. Y entonces, vemos que también este incremento de pensiones es, en gran parte, en respuesta a la misma transición demográfica. Tenemos un país que está envejeciendo”, mencionó Sunny Villa Juárez, directora de Fortalecimiento y Administración del CIEP, en rueda de prensa.

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En su análisis anual del Paquete Económico, el CIEP explicó que del gasto total en pensiones que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, 74.2 por ciento sería para pensiones contributivas, las cuales tendrían un aumento de 4.7 por ciento respecto a lo aprobado en 2026.

La organización de la sociedad civil advierte que las pensiones del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE han crecido, en promedio, 4.2 por ciento desde 2020 y, ante el envejecimiento de la población y la actualización anual conforme a la inflación, se anticipa que continúen incrementándose.

El Tip: 1.8 billones de pesos pagará el Estado sólo de pensiones contributivas en 2027.

En el Paquete Económico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las pensiones del IMSS prevén un presupuesto de 1.13 billones de pesos; las del ISSSTE, 409 mil 867 millones de pesos; CFE, 66 mil 155 millones de pesos y las de Pemex, 94 mil 473 millones de pesos.

“Tenemos pensiones contributivas que están comprometidas y que esto es lo que está haciendo que se incremente más el gasto de pensiones. No estamos hablando de las pensiones del Bienestar”, matizó Villa Juárez.

Por su parte, las pensiones no contributivas —Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PBAM), para personas con discapacidad y la de Mujeres Bienestar— representarían 25.8 por ciento del gasto total en pensiones e incrementarían 0.1 por ciento en 2027, su menor crecimiento desde 2019. En este sentido, Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del CIEP, explicó que el aumento anual de 0.1 por ciento sugiere que la cobertura de los programas del Gobierno ya no se ampliará.

9 por ciento crecerá el presupuesto de pensiones del IMSS

“Ya son las becas y los programas de Bienestar que podrían estar alcanzando un tope frente al contenido espacio fiscal que tenemos”, declaró.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 informó que el presupuesto para la PBAM rondará los 543 mil 498 millones de pesos el siguiente año; la de Mujeres Bienestar, 59 mil 356 millones de pesos; y para personas con discapacidad, se buscará otorgar 37 mil 436 millones de pesos.

DOS VECES MÁS QUE A INVERSIÓN. La situación de las pensiones es un tema que preocupa a los expertos, por el monto que se eroga cada año para este fin. El análisis del CIEP explica, por ejemplo, que el PPEF del próximo año propone destinar 2.1 veces más a este fin que lo que se da para Salud; 1.7 veces más que lo que se otorga a Educación y 2.2 veces más lo que se proyecta a la Inversión Pública.

Es decir, de acuerdo con lo que el Gobierno federal estima gastar el próximo año, se propone gastar 1.13 billones de pesos en temas de inversión; 1.14 billones de pesos, para Salud; y 1.38 billones de pesos, para temas de Educación.

“Esta presión en el gasto impide financiar adecuadamente otros derechos o invertir en políticas para enfrentar cambios en materia de inclusión social, movilidad y cambio climático, acciones que, aunque están visibilizadas en los anexos transversales, no cuentan con recursos adicionales”, acotó el CIEP.

Mientras que Sunny Villa Juárez consideró que el tema de pensiones es una cuestión que los adultos mayores no quieren abordar, debido a que se trata de derechos adquiridos a lo largo de su vida; sin embargo, reconoció que todos deberían tener acceso a un retiro digno.

La experta dijo que “más allá” de saber si el gasto de 6.3 por ciento del PIB en pensiones “es mucho o es poco”, el debate tiene que virar hacia finanzas públicas con perspectiva demográfica.

“Tenemos que pensar las finanzas públicas desde una perspectiva demográfica. No es solamente el derecho por envejecer, sino también estamos envejeciendo por más tiempo y en qué calidad de vida. ¿Qué tanto queremos que esta población que tenemos hoy tenga la misma calidad de vida cuando la población joven llegue a esa edad? Creo que son las preguntas que nos tenemos que replantear”, declaró.

LA BOLA DE NIEVE ı Foto: Especial

Además de lo anterior, Villa Juárez instó a replantear las pensiones en México, al señalar que la población seguirá envejeciendo, por lo que el gasto para esos derechos seguirá en aumento y en 2036 se llegará a 17.8 millones de adultos mayores, punto de inflexión para el país.

“Llegamos a un límite, pero sabemos que la población va a seguir envejeciendo, que tenemos un horizonte todavía en 2036, en donde alcanzamos el máximo envejecimiento, y eso quiere decir que van a seguir incrementándose por la misma pirámide población que ya tenemos”, dijo.

Organismos internacionales como la OCDE advierten que, si no se resuelven los problemas de insostenibilidad y cambio demográfico, eventualmente se tendrán que tomar medidas como reducir prestaciones, modificar las tasas contributivas o fomentar los retiros a edades más avanzadas.