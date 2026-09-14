IMPI asegura más de 90 mil productos pirata por un valor de más de 8 mdp

Mercancía asegurada por el IMPI en cinco entidades como parte de la "Operación Limpieza".

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en coordinación con la Secretaría de Marina, decomisaron más de 90 mil productos presuntamente pirata y valuados en 8 millones 220 mil 709 pesos durante 21 operativos en cinco entidades de la República, como parte de la “Operación Limpieza”.

“En apenas 22 días, estas acciones permitieron asegurar 90 mil 535 productos, con un valor estimado de 8 millones 220 mil 709 pesos, en distintos establecimientos y puntos de almacenamiento y distribución ubicados en los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala”, señaló un comunicado.

El IMPI sostuvo que las mercancías aseguradas fueron prendas de vestir y artículos que exhibían marcas registradas e imágenes de personas protegidos sin contar con la autorización pertinente de los legítimo titulares de los derechos.

Detallan aseguramientos en cinco entidades

De forma desagregada, en Querétaro fueron 12 mil 630 productos valuados en un millón 141 mil 152 pesos de cuatro comercios identificados como China Landa, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City, 30 elementos del IMPI realizaron la verificación y el acompañamiento lo realizó la Guardia Nacional.

En Hidalgo se visitaron al menos tres establecimientos como Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia y se aseguraron 8 mil 926 productos por un valor de 577 mil 184 pesos y participaron alrededor de 16 elementos del Instituto que contaron con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En el Estado de México se incautaron 43 mil 974 productos con un valor de 4 millones 644 mil 683 pesos, en cuatro establecimientos: Mall Chino, Ibersino, Universal y Max Sport. En este operativo participaron 60 elementos del IMPI y de la Marina.

“En Puebla fueron retiradas 9 mil 434 piezas, con un valor estimado de 796 mil 654 pesos, en Eco Market, Eco Home Market, Fun Dahlia y China Poblana. Las acciones se realizaron con un estado de fuerza de entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió el IMPI.

Y en Tlaxcala fueron confiscados 15 mil 571 productos, con un valor aproximado de un millón 61 mil 36 pesos, en diversas tiendas como Unimás, Tienda China, Zheng Bin y Merca Asia. En estos operativos colaboraron hasta 40 elementos coordinados con elementos de la Marina.

“La Secretaría de Economía y el IMPI continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades federales y estatales para combatir la piratería, brindar certeza jurídica a los propietarios de las marcas y proteger la economía formal”, puntualizó el instituto.

#ComunicadoIMPI



IMPI y Marina retiran del mercado más de 90 mil productos presuntamente apócrifos en 5 entidades



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cehr