Lotería Nacional alista Sorteo Magno del 16 de septiembre con bolsa de 335 mdp

Un cachito de 120 pesos brinda la oportunidad de ganar hasta 1.3 millones de pesos.

Toda la tradición de Lotería Nacional reviste con sus billetes festivos al mes patrio a través del Sorteo Magno No. 392, uno de los más esperados del año que en esta ocasión reparte una bolsa de más de 335 millones de pesos en premios y cuenta con un Premio Mayor de 104 millones de pesos en cuatro series.

Elige tus números favoritos del Sorteo Magno y comparte el orgullo de ser mexicano con la oportunidad de convertirte en millonario con los grandes premios que ofrece.

Un cachito de 120 pesos brinda la oportunidad de ganar hasta 1.3 millones de pesos. ı Foto: Lotenal

Lotería Nacional se suma a esta conmemoración que recuerda el inicio de la lucha por la Independencia de México y ha emitido cuatro millones 800 mil billetes que ya recorren todos los rincones del territorio mexicando. Con un cachito que tiene un costo de 120 pesos puedes ganar hasta un millón 300 mil pesos. Mientras que con una serie, integrada por 20 billetes, tienes la posibilidad de ganar hasta 26 millones de pesos.

Los boletos están disponibles con la fuerza de venta de Lotería Nacional: las billeteras y billeteros, en los puntos de comercialización autorizados o a través de los canales electrónicos: la App MiLotería y en miloteria.mx.

Billetes del Sorteo Magno No. 392 conmemorativo por la Independencia de México. ı Foto: Lotenal

El Sorteo Magno se realizará en el Teatro de Lotería Nacional y tendrá transmisión en vivo el miércoles 16 de septiembre a las 8 de la noche por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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