Hallan red de extorsión en la fiscalía de Puebla

Los canales para denunciar actos corruptos están abiertos en la Fiscalía de Puebla.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reveló que luego de hacer una “limpia” al interior de la fiscalía, se iniciaron carpetas de investigación contra 11 exfuncionarios por presuntamente participar en una red de extorsión y corrupción.

“Respecto a la limpia que hemos estado haciendo en la fiscalía, sí existen carpetas de investigación y ya se están integrando; tenemos un avance significativo”, dijo.

El Dato: LOS FUNCIONARIOS removidos llegaron con la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor, y estaban dedicados a la atención de delitos de alto impacto.

Pastor Betancourt remarcó que en la Fiscalía del Estado de Puebla no se tolerará ningún acto de corrupción, en cualquiera de sus niveles.

El pasado 14 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) confirmó la salida de al menos cinco fiscales y un directivo, luego de que empresarios poblanos denunciaron ser sujetos de extorsiones y amenazas por parte de una red de elementos de la institución.

En algunos casos, los funcionarios habrían solicitado pagos en efectivo o transferencias bancarias para modificar el rumbo de carpetas de investigación o retrasar su judicialización.

12 agentes del MP han sido también removidos

Uno de los casos más sonados al respecto es el del dueño de los centros nocturnos Mamitas y 40 Grados, cuya detención presentó diversas inconsistencias que derivaron en su liberación.

A este caso se sumaron otras denuncias de propietarios de negocios de Puebla que aseguraron ser víctimas de este tipo de extorsiones por parte de los servidores de la FGEP.

Por ello, la fiscalía informó sobre la salida de Luis Antonio León Delgadillo, de Investigación de los Delitos de Alta Incidencia; Miguel Ángel Islas Álvarez, de Investigación de los Delitos de Alta Incidencia; Jorge Malvaez Rodríguez, de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Oswaldo Jiménez Juárez, de Investigación Metropolitana; Bonifacio Sergio Olivares Aguilar, de Delitos de Secuestro y Extorsión, así como Diego Domínguez Idalias, de Delitos de Alta Incidencia.

Además, informó que, en el marco de una reestructuración y fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se llevaron a cabo modificaciones en cargos de alto nivel en distintas áreas sustantivas.

Entre los movimientos destacan los que se hicieron en la Fiscalía de Investigación Metropolitana, en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión, así como en la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Alta Incidencia, todos abocados a delitos de alto impacto.

De igual forma, fueron designados nuevos titulares en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Fiscalía Regional y Coordinación General de Investigación.