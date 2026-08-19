Cae alcalde en Puebla por violación

LA FISCALÍA General del Estado de Puebla informó sobre la detención del presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Juan Pérez Moral, alias El Mantecas, por su probable responsabilidad en el delito de violación.

De acuerdo con las indagatorias que ya despliega la institución, los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, cuando la víctima se encontraba trabajando en instalaciones oficiales del municipio.

La captura del presunto responsable se realizó en la sede oficial del municipio, luego de que la autoridad ministerial integrara la investigación derivada de una denuncia presentada por la víctima.

De acuerdo con la fiscal Idamis Pastor Betancourt, al momento del operativo el funcionario morenista se encontraba acompañado por sus hijos menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo temporal del personal del recinto, mientras sus familiares acudían por ellos.

Tras su aseguramiento, Juan ‘N’ fue puesto a disposición del juez de control en la Casa de Justicia de Atlixco, que determinará su situación jurídica.

Esta detención coincide con la de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad del municipio de Atlixco, por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de su deber legal y cohecho.